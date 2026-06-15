Sebastian Stan, interviu în limba română înainte de premiera Fjord: „Am găsit românul în mine din nou”

Sebastian Stan în dialog cu Amalia Enache la Festivalul de Film de la Cannes 2026 | Foto: Nicolae Anghel pentru JIDVEI

Actorul vorbește cu Amalia Enache, într-un interviu realizat în exclusivitate pentru JIDVEI la Cannes 2026, despre prima experiență pe un platou românesc de filmare, colaborarea cu Cristian Mungiu și întoarcerea la rădăcini.

Cannes, mai 2026. Mai era o zi până la premiera mondială Fjord. Filmul avea să fie aplaudat în picioare peste 10 minute și, câteva zile mai târziu, să îi aducă lui Cristian Mungiu al doilea Palme d’Or din carieră. Sebastian Stan nu văzuse încă filmul. În acele ore de dinaintea premierei mondiale, actorul a stat de vorbă cu jurnalista Amalia Enache, în limba română, într-una dintre foarte rarele sale apariții filmate integral în limba țării în care s-a născut.



Rezultatul este poate unul dintre cele mai personale interviuri ale carierei sale: băiatul plecat din Constanța la 8 ani, devenit între timp actor premiat la Festivalul de Film de la Berlin, câștigătorul unui Glob de Aur și nominalizat la Oscar, vorbește despre prima colaborare cu o echipă românească de film și despre tot ce a regăsit acolo: limba, oamenii și un sentiment de acasă pe care nu-l mai trăise de mult.

„Te-ai întors acasă, ești unul din noi“

În Fjord, noul film al lui Cristian Mungiu, Sebastian Stan joacă rolul lui Mihai, tată a cinci copii, într-o poveste de familie, migrație și tensiuni intime. Filmul, în care joacă alături de Renate Reinsve, este primul proiect care l-a adus pe un platou de filmare alături de o echipă românească, iar întâlnirea s-a transformat, dincolo de proiectul cinematografic, într-o întoarcere acasă:

„Echipa pe care am avut-o m-a luat, m-au îmbrățișat. Până la urmă au pus steagul peste mine, ca și cum ar fi zis: «Te-ai întors acasă, ești unul din noi». Era să plâng la sfârșit. În ultima zi m-au luat pe sus, m-au ridicat și m-au făcut să mă simt foarte bine.”

Sebastian Stan Cristian Mungiu, Renate Reinsve. Festival de Cannes 2026 | Foto: Nicolae Anghel pentru JIDVEI

Filmările au avut loc într-un cadru izolat, la munte, unde echipa se aduna zilnic în același restaurant, „de dimineața până seara”. Acolo, actorul a vorbit românește în fiecare zi și a regăsit ceva ce nu mai simțise de mult timp

„A fost o simțire foarte particulară, o familiaritate pe care nu am simțit-o de mult timp și nu știam de ea. Parcă ceva s-a deschis în mine diferit. Și cred că am găsit românul în mine din nou.”

În același timp, Sebastian Stan vorbește cu o sinceritate dezarmantă despre emoția și teama cu care a venit. Nu mai fusese de mult în România, plecase de mic și nu își dorea ca întoarcerea lui să pară una sigură pe sine, până la impostură, ca și cum ar fi știut deja totul despre locul din care plecase. Tocmai de aceea, experiența filmărilor l-a surprins prin căldură și firesc:

„A fost foarte fain și cred că toți am fost triști când s-au terminat filmările.”

Drumul spre primul proiect cu o echipă românească

Sebastian Stan și Amalia Enache s-au reîntâlnit la Cannes după opt ani de la primul lor dialog public, pe o scenă din România – atunci când actorul a participat la American Independent Film Festival și la o proiecție caritabilă organizată în cadrul proiectului de voluntariat Our Big Day Out, alături de peste 400 de copii din medii defavorizate.

Sebastian Stan în dialog cu Amalia Enache. Festival de Cannes 2026 | Foto: Nicolae Anghel pentru JIDVEI

În tot acest timp, legătura actorului cu cinematografia românească a continuat să se construiască. Primul său proiect alături de industria de film din România a fost susținerea, în calitate de producător și finanțator, a lungmetrajului de debut al regizoarei Andreea Cristina Borțun, Malul Vânăt / A River’s Gaze, un film susținut, de asemenea, de Jidvei, care va avea premiera pe 17 iunie, la Cluj, în cadrul TIFF, Transilvania International Film Festival, și care va intra în cinematografe începând cu 3 iulie 2026.

În paralel, Sebastian Stan a căutat, alături de Cristian Mungiu, pe care îl cunoscuse cu ani în urmă, un proiect potrivit pentru amândoi. Fjord a fost filmul care i-a adus, într-un final, împreună: pe un platou de filmare românesc și, apoi, chiar pe scena de la Cannes.

„Cannes a fost tot timpul un vis. Cristian a fost un vis – iar acum pare că toate s-au așezat ca să fim aici împreună. Nu numai noi doi, ci și cu România. Parcă nu m-am trezit din visul ăsta. Mă simt norocos, mă simt mulțumit, încerc să fiu prezent.”

JIDVEI și jurnalul românesc de la Cannes 2026

Interviul cu Sebastian Stan face parte din jurnalul video „Vin la povești. Spiritul românesc în dialog cu lumea”, prin care JIDVEI și-a asumat la Festivalul de Film de la Cannes 2026 rolul de mediator cultural al imaginii României. Amalia Enache și Alexandra Tănăsescu au surprins din interior efervescența festivalului, de la premiere și interviuri cu regizori, producători, compozitori și directori de imagine, până la momentele nerostite dintre ele, într-o cronică vie dedicată oamenilor care au transformat cinematografia românească într-una dintre cele mai respectate prezențe pe scena internațională.

„La Cannes, într-un festival la care au participat filme din 141 de țări, atunci când spui că vii din România, vezi în ochii oamenilor un respect câștigat film cu film, deceniu după deceniu. În cinematografie, România este deja o voce pe care lumea a învățat să o asculte. Iar în seara în care Cristian Mungiu a ridicat Palme d’Or-ul pentru Fjord, al doilea din cariera sa, acest respect s-a transformat în trofeu.

Interviul cu Sebastian Stan arată ce poate face seria-jurnal „Vin la povești. Spiritul românesc în dialog cu lumea”: un actor născut în România, cu o carieră internațională remarcabilă, își regăsește limba, rădăcinile și identitatea și alege să vorbească despre asta în românește, pentru publicul de acasă. Dar seria nu este despre nume mari, ci, în primul rând, despre artiștii și profesioniștii care construiesc cultura română de acasă, din România, adesea departe de lumina reflectoarelor. Am pornit acest demers din convingerea că un brand românesc trebuie să fie prezent în momentele în care România contează în lume: în cinematografie, muzică, literatură și arte vizuale, pe toate scenele culturale unde se construiește imaginea țării. De la retrospectiva Brâncuși de la Centrul Pompidou, Festivalul de Carte de la Paris și Festivalul „Un Week-end à l’Est”, care a reunit peste 80 de artiști români, până la TIFF, Conferințele Humanitas „Despre lumea în care trăim”, CelliEst – singurul festival de violoncel din România -, și Festivalul de la Cannes, Jidvei a fost și rămâne aproape de creatorii și ideile care duc România mai departe.” – Alexandra Tînjală, Consultant Strategie Comunicare, PR și Parteneriate culturale Jidvei.

Festival de Cannes 2026 | Foto: Nicolae Anghel pentru JIDVEI

Despre adevăr, cu o zi înainte de Palme D’Or

Dincolo de covorul roșu, premii și lumina Cannes-ului, conversația se mută spre ceva mult mai personal: ce înseamnă, pentru Sebastian Stan, să fii un om mai bun, un bărbat bun, un tată bun.

Răspunsul lui ține mai puțin de imagine și mai mult de adevăr.

„Cred că răbdarea este foarte importantă, acceptarea este foarte importantă. Să fii prezent pentru familie, pentru valorile tale, pentru adevărul tău,. […] Asta nu este foarte ușor.”

Finalul dialogului păstrează aceeași notă caldă: o invitație de a continua căutarea spiritului românesc, oriunde în lume, prin seria-jurnal JIDVEI.

Interviul integral, realizat în exclusivitate pentru JIDVEI, în cadrul seriei-jurnal „Vin la povești. Spiritul românesc în dialog cu lumea”, poate fi urmărit pe canalul YouTube și pe pagina de Instagram @jidveiromania.

Prezența românească la Cannes 2026, documentată din interior

Amalia Enache, Radu Jude, Alexandra Tănăsescu – Festivalul de Film de la Cannes 2026 | Foto: Nicolae Anghel pentru JIDVEI

A fost o ediție istorică pentru cineaștii români. Patru producții cu participare românească au fost prezente în patru secțiuni distincte ale festivalului: Fjord, regizat de Cristian Mungiu, în competiția oficială; Jurnalul unei cameriste, regizat de Radu Jude, în Quinzaine des Cinéastes; Atlasul Universului, regizat de Paul Negoescu, în Écrans Juniors, primul film românesc pentru tineret selectat vreodată în această secțiune; și Titanic Ocean, produs de Radu Stancu și Ioana Lascăr, în Un Certain Regard.

JIDVEI a fost vinul oficial al României la Cannes 2026, aducând soiul său emblematic, Feteasca Regală, prin colecțiile SPIRIT, Grand Reserve și Owner’s Choice: Ana & Maria, alături de colecția de spumante Mysterium, atât pe Croazetă, cât și pe covorul roșu.

Mysterium JIDVEI

Reprezentarea României la Cannes a fost realizată cu sprijinul Alianței Producătorilor de Film, Oficiului de Film și Investiții Culturale, Centrului Național al Cinematografiei, Guvernului României și Creative Romanian Film Makers.

Despre Jidvei

Cu peste 1.000 de medalii internaționale şi o poziție în Top 100 producători globali de vinuri şi distilate premium, Jidvei confirmă că România este şi va rămâne Ţara Vinului, atât acasă, cât şi pe scena europeană. Brandul reunește tradiția vitivinicolă de peste 75 de ani cu inovația tehnologică și expertiza transmisă din generație în generație, fiind prezent la marile evenimente culturale și diplomatice europene: de la Centrul Pompidou din Paris și Teatrul La Fenice din Veneția, până la Grand Palais, în cadrul Festivalului de Carte de la Paris, și pe Croazeta de la Festivalul de Film de la Cannes. Jidvei este cel mai mare producător de vinuri cu Denumire de Origine Controlată din România (D.O.C. Jidvei) şi deține cel mai extins domeniu viticol cu proprietar unic din Europa, 2.500 ha în inima Transilvaniei.

Articol susținut de Jidvei