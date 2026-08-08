Seceta pe Dunăre: Ce a apărut în Budapesta din timpul celui de-al Doilea Război Mondial

Scăderea severă a debitului Dunării în Ungaria a scos la suprafață elemente istorice acoperite de fluviu timp de opt decenii, potrivit Euronews.com.

În capitala Ungariei, cota fluviului a atins la sfârșitul lunii iulie un record minim de sub 30 de centimetri. Scăderi severe de debit s-au înregistrat și în România, unde lipsa apei afectează producția de energie.

Într-un port din Budapesta, retragerea apei a făcut vizibile mai multe vestigii din cel de-al Doilea Război Mondial. Din mijlocul apei, unde de obicei sunt ancorate bărci, au fost recuperate o motocicletă și rămășițele a doi soldați, conform Comisiei Germane pentru Mormintele de Război (Volksbund).

Volksbund a trimis la Budapesta un specialist în reînhumări. Lângă corpurile conservate în noroi au fost găsite și numeroase mine antitanc germane de tip Tellermine 35, folosite în timpul conflictului.

Nămolul de pe fundul Dunării, în zona Pieței Batthyány, este amestecat cu motorină, oferind condiții pentru conservarea epavelor și a rămășițelor umane.

Specialistul a declarat că, datorită acestui produs petrolier, plăcuțele de identitate au fost păstrate, iar literele și cifrele sunt lizibile.

Ce se știe despre soldații de pe Dunăre

Fiecare soldat purta două exemplare ale plăcuței de identitate. În caz de deces, o jumătate era trimisă la biroul de informații din Berlin pentru anunțarea familiei.

În cazul soldaților recuperați din Dunăre, plăcuțele de identitate sunt încă perfect lizibile, potrivit Volksbund. Ambele jumătăți au fost găsite împreună, ceea ce înseamnă că raportul de deces nu a ajuns niciodată la biroul de informații din Berlin.

După examinare, soldații vor fi înmormântați la un cimitir militar situat la periferia orașului Budapesta.

Motocicleta a fost recuperată de personalul Institutului și Muzeului de Istorie Militară, care consideră că este vorba de un model DKW NZ 350-1.

La fața locului au mai fost găsite o decorație militară și o canistră de benzină.

Obiectele au stat pe fundul Dunării timp de aproximativ 80 de ani, potrivit Volksbund.

Volksbund estimează că menținerea nivelului scăzut al apei ar putea scoate la suprafață și alte epave și rămășițe umane. De descoperiri se ocupă mai întâi statul maghiar, dar dacă vor exista indicii privind posibile victime germane ale războiului, organizația va fi notificată și ar putea fi implicată.