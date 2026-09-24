Sechestru pe casa lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, în dosarul DIICOT în care este acuzat de înşelăciune

Măsura asiguratorie a fost luată în dosarul în care fostul candidat în alegerile prezidențiale este acuzat de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi constituire a unui grup infracţional organizat, potrivit unui comunicat de presă.

„La data de 24 septembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unui imobil situat în comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, ce aparține inculpatului în vârstă de 64 de ani, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată”, transmite DIICOT.

Parchetul nu menționează numele lui Călin Georgescu, dar indică spre precedentele comunicate de presă despre dosarul în care sunt inculpați Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen.

Sechestrul este o măsură legală prin care un bun este blocat temporar până la soluționarea dosarului penal, iar proprietarul nu îl mai poate înstrăina.

O investigație Rise Project din anul 2024 arăta că vila din Mogoșoaia a fost cumpărată de familia Georgescu în luna octombrie 2024 pentru 280.000 de euro.

Stenograme din dosar. Călin Georgescu: „Financiar avem tot ce ne trebuie”

Stenogramele incluse in dosarul DIICOT, obținute de HotNews, redau o discuție avută de Georgescu și Rusen în 27 mai 2025, într-o parcare. Ei vorbesc despre planul lui Călin Georgescu de a obține azil politic în Italia, iar fostul candidat la prezidențiale îi cere omului de afaceri să îi caute o casă în Toscana.

„Deci mie îmi trebuie o locație, să le văd, pe care să le cumpăr sau să le închiriez. Deci avem… Noi avem tot ce trebuie. Noi nu avem nevoie de bani. Mă interesează doar să fie la un preț… care ei să aranjeze, adică fie un preț pentru mie”, spunea Georgescu, potrivit stenogramelor.

Ce trecea Georgescu în ultima declarație de avere

În prima declarație de avere depusă în campania electorală, publicată pe site-ul Biroului Electoral Central în octombrie 2024, apar două conturi bancare în euro și nici unul în lei.

Cele două conturi în euro sunt deschise în 2021 la OTP Bank (n.r. a cărei sucursală din România a fuzionat între timp cu Banca Transilvania). Valoarea totală a banilor depozitați în cele două conturi era de 264.000 euro.

În a doua declarație de avere, depusă înainte de un tur 2 anulat prin decizia Curții Constituționale din 6 decembrie 2024, valoarea banilor depozitați în cele două conturi a scăzut la 180.000 de euro.

În a doua declarație apare și casa din Mogoșoaia. Potrivit declarației, are o suprafață de 121,9 mp și este deținută 50%-50% cu soția sa, Cristela Georgescu.

Pe lângă casă, Georgescu a mai declarat un teren intravilan de aproape 4.000 mp în satul Viștea din județul Brașov.

În documentele depuse la Autoritatea Electorală Permanentă, Călin Georgescu a declarat 0 cheltuieli în campania electorală din 2024.

Călin Georgescu, cercetat sub control judiciar

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 a fost plasat sub control judiciar de către Tribunalul București în dosarul în care este acuzat de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi constituire a unui grup infracţional organizat.

Tot sub control judiciar a fost plasat și omul de afaceri Ionel Rusen, învinut și el în același dosar instrumentat de DIICOT.

Decizia Tribunalului București nu este definitivă și a fost atacată cu apel de procurori care vor o măsură mai dură. Călin Georgescu și Ionel Rusen au contestat și ei decizia Tribunalului București cerând ridicarea controlului judiciar, au precizat oficialii instanței pentru HotNews.

Curtea de Apel București urmează să decidă dacă Georgescu și Rusen vor fi cercetați în stare de arest preventiv sau o altă măsură. Instanța va judeca contestațiile după ce judecătorul Tribunalului București va motiva decizia prin care a respins propunerea de arestare.

De ce este acuzat Călin Georgescu

DIICOT îl acuză pe Georgescu că a înșelat un om de afaceri cu aproximativ 1,1 milioane de euro, din care aproximativ 100.000 de euro au fost folosiți în campania sa electorală pentru alegerile prezidențiale.

Ancheta care îl vizează a pornit de la o plângere depusă de un om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care acuză că a fost păgubit cu suma de 1,1 milioane de euro.

Fostul candidat la prezidențiale i-ar fi propus omului de afaceri buzoian o afacere cu tranzacții cu metale prețioase. Afacerea avea nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro, iar Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care la rândul lui i-a prezentat un cetățean italian, Massimiliano Arena, prezentat ca fiind reprezentantul unei bănci din Elveția.

Pentru a obține creditul lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanție de 1 milion de euro, iar ulterior alți 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate crește la 15 milioane de euro.

Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri buzoian a cerut restituirea garanției totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.