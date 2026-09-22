STENOGRAME „Financiar avem tot ce ne trebuie”. Ce cerințe avea Călin Georgescu pentru casa din Italia, unde voia azil politic: „Eu am trei zone în Toscana” 

Călin Georgescu, care plănuia să ceară azil politic în Italia , îi spune omului de afaceri Ionel Rusen ce condiții trebuie să îndeplineasca vila din Toscana pe care o căuta, precizând că nu are nevoie de bani”, conform stenogramelor consultate de HotNews. În discuția interceptată de procurori în noul dosar penal în care este cercetat Georgescu, acesta a insistat „să nu care cumva să se afle, să nu care cumva să existe vreun miros de orice gen”.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale și omul de afaceri Ionel Rusen au fost reținuți de DIICOT, fiind acuzați că au înșelat un om de afaceri cu 1,1 milioane de euro. Procurorii cer arestarea preventivă a celor doi. Este al treilea dosar penal deschis pe numele lui Georgescu și primul în care a fost reținut.

Stenogramele incluse in dosarul DIICOT, obținute de HotNews, redau o discuție avută de Georgescu și Rusen în 27 mai 2025, într-o parcare. Ei vorbesc despre planul lui Călin Georgescu de a obține azil politic în Italia, iar fostul candidat la prezidențiale îi cere omului de afaceri să îi caute o casă în Toscana.

„Noi nu avem nevoie de bani”

Georgescu îi spune lui Rusen ce fel de vilă și-ar dori, menționând că nu există niciun impediment financiar, conform discuției interceptate de procurori:

„CĂLIN GEORGESCU: Bun! Deci mie îmi trebuie o locație, să le văd, pe care să le cumpăr sau să le închiriez. Deci avem… Noi avem tot ce trebuie. Noi nu avem nevoie de bani. Mă interesează doar să fie la un preț… care ei să aranjeze, adică fie un preț pentru mie.

RUSEN IONEL: Asta vream să… Asta vream să te întreb. Financiar…

CĂLIN GEORGESCU: Financiar avem tot ce ne trebuie”.

„Eu am trei zone în Toscana”

„CĂLIN GEORGESCU: Și după ce mai vorbim o dată, după aceea îi dai drumul. Eu am trei zone în Toscana. Una aproape de mare sau lângă mare și una… două în zonă de-asta de dealuri, colinare.

RUSEN IONEL: OK.

CĂLIN GEORGESCU: OK. Eu ți le dau și dacă îți dă… Și, și. Așa. Și sigur că (n.n. neinteligibil) lor… Adică să mă duc la punct ochit. Omul ăsta să le vadă.”

„CĂLIN GEORGESCU: Și una, care are o casă mică, sau lângă, sau ceva de dependință.

RUSEN IONEL: De dependință… Da.

CĂLIN GEORGESCU: Asta te rog.

RUSEN IONEL: Da.

CĂLIN GEORGESCU: Adică cum se fac toate casele în Italia, ce am văzut eu, cel puțin, toate au așa ceva.

RUSEN IONEL: Da.

CĂLIN GEORGESCU: Că așa erau făcute pentru… pentru servitori”.

„Am nevoie de la ei să mă securizeze”

Din continuarea discuției reiese intenția lui Georgescu de a obține azil politic în Italia după ridicarea controlului judiciar și de a locui în imobilul respectiv împreună cu famillia și cu „oamenii mei”.

Georgescu îi spune lui Rusen că este impornat ca această casă să fie în Italia, pentru a putea intra „sub incidența legii italiene” și astfel să fie „securizat”, conform interceptărilor obținute de HotNews:

„CĂLIN GEORGESCU: În momentul în care am ajuns acolo, eu am ceva, dar asta vreau partea a doua să îți spun. Am nevoie de la ei să mă securizeze. Adică să intru sub incidența legii italiene, adică să-mi facă pașaportul pe (n.n. neinteligibil), o săptămână. Adică să nu mă țină mult cu povestea asta.

RUSEN IONEL: Da. Da.

CĂLIN GEORGESCU: Am pașaport, iau copiii și gata! Și, sigur, oamenii mei.

RUSEN IONEL: Da”.

„Important e să nu detecteze nimeni nimic. Asta mă interesează cel mai mult”

În discuție, Georgescu îi atrage atenția lui Rusen în mod repetat că nu trebuie să se afle despre acest plan: