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Călin Georgescu. Foto: Shutterstock, Profimedia. Colaj HotNews
Actualitate

STENOGRAME „Financiar avem tot ce ne trebuie”. Ce cerințe avea Călin Georgescu pentru casa din Italia, unde voia azil politic: „Eu am trei zone în Toscana” 

Maria Ionescu
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Călin Georgescu, care plănuia să ceară azil politic în Italia, îi spune omului de afaceri Ionel Rusen ce condiții trebuie să îndeplineasca vila din Toscana pe care o căuta, precizând că nu are nevoie de bani”, conform stenogramelor consultate de HotNews. În discuția interceptată de procurori în noul dosar penal în care este cercetat Georgescu, acesta a insistat „să nu care cumva să se afle, să nu care cumva să existe vreun miros de orice gen”.

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