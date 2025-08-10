VIDEO Secretarul american al Apărării publică un video în care un pastor afirmă că femeile nu ar trebui să voteze / „Nu este nevoie de niciun talent pentru a te reproduce biologic”

Femeile nu ar trebui să ocupe funcții de conducere, la fel cum nu ar trebui să ocupe funcții înalte în Biserică, este una dintre ideile care se regăsesc în videoclipul distribuit pe X de Pete Hegseth, secretarul Apărării din SUA.

Sub titlul „Totul despre Hristos pentru toată viața”, Pete Hegseth, care a fost recent implicat într-un scandal de scurgeri de informații, a distribuit vineri, pe contul său de X, un fragment din reportajul „Cruciada pentru dominația creștină în era Trump”, publicat de CNN pe 7 august, în care mai mulți pastori creștini conservatori abordează viziunea sa asupra societății creștine și a rolului femeilor în aceasta, potrivit Le Figaro.

Videoclipul se concentrează pe viziunea pastorului Doug Wilson, un naționalist creștin conservator care a cofondat Comunitatea Bisericilor Evanghelice Reformate (CREC) cu sediul în Idaho.

În fragmentul distribuit de Pete Hegseth, un fost jurnalist Fox News ales de Trump în funcția de secretar al Apărării, pastorul spune că femeile, ca indivizi, nu ar trebui să voteze. Afirmația sa este apoi susținută și de alți pastori afiliați bisericilor CREC.

„În societatea mea ideală, am vota pe gospodării. Eu aș fi cel care ar vota, dar după ce aș discuta cu familia mea”, spune și pastorul Toby Sumpter. Un alt pastor, Jared Longshore se declară chiar în favoarea abolirii celui de-al 19-lea amendament al Constituției, cel care a extins dreptul de vot al femeilor în toate statele Unite. De asemenea, o credincioasă a CREC, intervievată alături de soțul ei, pe care îl consideră capul familiei, afirmă: „Mă supun lui”.

În videoclip, Doug Wilson afirmă că femeile sunt persoane care aduc pe lume alte persoane, și că „nu este nevoie de niciun talent pentru a te reproduce biologic”. De asemenea, pastorul declară că nu crede că femeile ar trebui să ocupe funcții de conducere în armată sau să poată ocupa roluri de luptă, la fel cum nu ar trebui să ocupe funcții înalte în Biserică.

All of Christ for All of Life. https://t.co/QqXhqZFStv — Pete Hegseth (@PeteHegseth) August 8, 2025

Întrebat despre o declarație controversată pe care a făcut-o în anii 90 (în care afirma că există „o relație afectuoasă între un sclav și stăpânul său”), Doug Wilson susține că nu și-a schimbat părerea. „Unii proprietari de sclavi erau oribili, dar alții erau oameni decenți”. El condamnă, de asemenea, relațiile dintre persoanele de același sex.

Potrivit CNN, Doug Wilson a înființat acum mai bine de patru decenii Logos School. El spune că a fost prima dintre cele peste 400 de „școli creștine clasice” din SUA. El a înființat, de asemenea, New Saint Andrews College în anii 1990, un mic colegiu creștin cu durata de patru ani, în Idaho.

O reacție din partea Pentagonului

Postarea lui Hegseth a primit peste 15.000 de aprecieri și 3.000 de distribuiri pe X. Unii utilizatori au fost de acord cu pastorii din videoclip, în timp ce alții și-au exprimat îngrijorarea față de faptul că secretarul Apărării promovează ideile naționaliste creștine.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat vineri că Hegseth este „un membru mândru al unei biserici” afiliate CREC și că „apreciază foarte mult multe dintre scrierile și învățăturile domnului Wilson”.

În luna mai, Hegseth l-a invitat pe pastorul său personal, Brooks Potteiger, la Pentagon pentru a conduce prima dintre mai multe slujbe creștine pe care Hegseth le-a ținut în clădirea guvernamentală în timpul programului de lucru.

Angajații Departamentului Apărării și membrii serviciului militar au declarat că au primit invitații la eveniment în e-mailurile lor guvernamentale.