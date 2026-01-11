Secretarul american pentru securitate internă îi acuză pe democrați că incită la violență, după cazul femeii ucise de ICE

Șefa Departamentului pentru Securitate Internă, Kristi Noem, i-a acuzat duminică pe democrați că încurajează violența împotriva ofițerilor de la serviciul de imigrări (ICE), pe fondul furiei tot mai mari care există după uciderea unei femei de către un agent federal în Minneapolis, scrie AFP.

În contextul manifestațiilor organizate în țară după moartea Renee Nicole Good, Kristi Noem a reiterat poziția administrației Trump conform căreia femeia în vârstă de 37 de ani era o „teroristă internă”, iar agentul a acționat în autoapărare când a împușcat-o mortal pe Good.

Mai mulți oficiali democrați, printre care guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, și primarul orașului Minneapolis, Jacob Frey, au contestat vehement poziția administrației, susținând că imaginile de la fața locului arată că mașina lui Good se îndepărta de agenți și nu reprezenta o amenințare pentru viața acestora.

„Acești oficiali locali, dacă vă uitați la ce a spus guvernatorul Walz, dacă vă uitați la ce a spus primarul Frey, au politizat extrem de mult și au vorbit în mod nepotrivit despre situația de la fața locului din orașul lor”, a declarat Noem duminică pentru CNN.

„Au imflamat publicul. Au încurajat genul de distrugere și violență pe care le-am văzut în Minneapolis în ultimele zile”, a adăugat ea.

După incidentul mortal de miercuri, mii de oameni au ieșit să protesteze pașnic în mai multe orașe din țară.

Oficialii democrați reclamă că anchetatorii locali au fost excluși din investigație, care este condusă de FBI.

„Ar trebui să fie o anchetă neutră, imparțială”, a declarat Frey pentru CNN.

El susține că acțiunile prin care activiștii încearcă să perturbe operațiunile ICE sunt legitime.

„Trebuie să aplici legile, desigur, dar există și cerința de a le aplica (…) într-un mod constituțional”, a adăugat primarul democrat din Minneapolis.