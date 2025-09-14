Sari direct la conținut
Secretarul general al Guvernului susține menținerea plafonării prețurilor la alimente. Cele patru argumente ale lui Ștefan Radu Oprea

​Ministrul Economiei, Radu Ştefan Oprea, Foto: Inquam Photos / George Călin
Radu Ştefan Oprea. Foto: Inquam Photos / George Călin

Secretarul general al Guvernului Ștefan Radu Oprea (PSD) a afirmat, într-o postare pe Facebook, că plafonarea prețurilor la alimentele de bază ar trebui menținută întrucât și-a dovedit deja eficiența, iar renunțarea la plafonare ar afecta considerabil pe românii cu venituri mici.

„Trebuie menținută plafonarea la alimentele de bază”, a scris Ștefan Radu Oprea, după care a enumerat patru argumente în favoarea menținerii:

  • Pentru că înainte de plafonare (iunie 2023) toate știrile erau despre creșterea prețurilor la alimente. Vă readuc aminte: + 15% la lapte și pâine, +27% la brânză, + 29% la ouă, +33% la cartofi, + 55% la zahăr, +31% la unt sau + 14% la carne de pui și + 16% la carnea de porc;
  • pentru că la 1 an de zile de la aplicarea măsurii de plafonare inflația era de 1,1% la alimentele de bază scăzând de la media de 18%;
  • pentru că în ciuda încercării de a speria cetățenii nu a fost penurie de alimente, din contră în anul 2024 producția de carne de porc a crescut cu 9,2% și cu 8,7% cea de carne de pasăre;
  • pentru că inflația care va crește cu cel puțin 2 puncte procentuale, dacă plafonarea la alimentele de bază dispare, nu afectează pe toți în mod egal. Va fi resimțită în special de cei cu venituri mici. Ar crește riscul pentru 1 milion de români să ajungă în zona sărăciei și a excluziunii sociale. Creșterea tensiunilor social ar putea fi dramatică.”

În fine, Oprea a spus că partidul său susține continuarea măsurii de plafonare și în contextul în care cu inflația tinde să treacă de 10%.

Semnale divergente din coaliție

Prețurile la alimentele de bază vor crește începând cu 1 octombrie, după ce coaliția de guvernare a decis, „fără nicio opinie contrară”, să se renunțe la plafonarea adaosului comercial, a declarat, sâmbătă, pentru HotNews, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu. De cealaltă parte, liderul PSD, Sorin Grindeanu, spune că decizia nu a fost discutată în coaliție, iar „PSD nu poate fi de acord” cu ea.

„Decizia neprelungirii plafonarii preturilor la alimentele de bază a fost luată de coaliția de guvernare. Coaliția a decis, fără nicio opinie contrară, că prelungirea din urmă cu trei luni a plafonării urma să fie ultima deoarece a provocat distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor cât și al comercianților”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, pentru HotNews.

PSD nu este de acord cu o eventuală renunţare la plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază, de la 1 octombrie, a anunțat sâmbătă Sorin Grindeanu. Preşedintele interimar al PSD mai spune că această decizie nu a fost discutată în coaliţia de guvernare.

„Este un semnal care m-a îngrijorat, la fel de mult ca zvonurile privind renunțarea la plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază, care ar urma să fie ridicată de la 1 octombrie. Voi cere urgent clarificări partenerilor de guvernare, pentru că este o decizie pe care nu am discutat-o în Coaliție și cu care PSD nu poate fi de acord!”, spune Grindeanu.

Ce se întâmplă de la 1 octombrie

Măsura plafonării adaosului comercial la produsele de bază expiră în 30 septembrie. Măsura a fost luată pentru prima dată în iunie 2023, când premier era Marcel Ciolacu (PSD). 

Anterior, HotNews a scris vineri că premierul Ilie Bolojan nu este de acord cu prelungirea plafonării de la 1 octombrie.

Prelungirea plafonării nu ar avea un impact asupra bugetului, conform acelorași surse, fiind vorba de adaosul comercial – adică câștigul comerciantului. Sursele din PSD cu care HotNews a discutat susțin că dacă măsura nu va fi prelungită acest lucru se va reflecta în inflație, care va crește cu 2-3%. 

Lista produselor şi alimentelor pentru care este aplicată limitarea adaosului în prezent 

Până în 30 septembrie 17 categorii de produse și alimente au adaosul comercial plafonat la cel mult 5%: 

  1. Pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialităţi
  2. Magiun până la 350 grame.
  3. Lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepţia UHT
  4. Brânză telemea de vacă vrac
  5. Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame
  6. Făină albă de grâu „000” până la 1 kg
  7. Mălai până la 1 kg
  8. Ouă de găină calibrul M
  9. Ulei de floarea-soarelui până la 2 l
  10. Carne proaspătă pui – Carne pui, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe pui întregi cu os şi aripi de pui, varianta standard.
  11. Carne proaspătă porc – Carne porc, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: carne porc lucru, pulpă porc cu os şi fără os, spată de porc.
  12. Legume proaspete vrac – Legume proaspete vrac, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: roşii, ceapă, castraveţi, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca şi ardei capia, usturoi.
  13. Fructe proaspete vrac – Fructe proaspete vrac, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă mere roşii şi mere golden, prune, pere, struguri de masă.
  14. Cartofi proaspeţi albi vrac
  15. Zahăr alb tos până la 1 kg
  16. Smântână- 12% grăsime
  17. Unt până la 250 grame

