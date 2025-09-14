Secretarul general al Guvernului susține menținerea plafonării prețurilor la alimente. Cele patru argumente ale lui Ștefan Radu Oprea

Secretarul general al Guvernului Ștefan Radu Oprea (PSD) a afirmat, într-o postare pe Facebook, că plafonarea prețurilor la alimentele de bază ar trebui menținută întrucât și-a dovedit deja eficiența, iar renunțarea la plafonare ar afecta considerabil pe românii cu venituri mici.

„Trebuie menținută plafonarea la alimentele de bază”, a scris Ștefan Radu Oprea, după care a enumerat patru argumente în favoarea menținerii:

Pentru că înainte de plafonare (iunie 2023) toate știrile erau despre creșterea prețurilor la alimente. Vă readuc aminte: + 15% la lapte și pâine, +27% la brânză, + 29% la ouă, +33% la cartofi, + 55% la zahăr, +31% la unt sau + 14% la carne de pui și + 16% la carnea de porc;

pentru că la 1 an de zile de la aplicarea măsurii de plafonare inflația era de 1,1% la alimentele de bază scăzând de la media de 18%;

pentru că în ciuda încercării de a speria cetățenii nu a fost penurie de alimente, din contră în anul 2024 producția de carne de porc a crescut cu 9,2% și cu 8,7% cea de carne de pasăre;

pentru că inflația care va crește cu cel puțin 2 puncte procentuale, dacă plafonarea la alimentele de bază dispare, nu afectează pe toți în mod egal. Va fi resimțită în special de cei cu venituri mici. Ar crește riscul pentru 1 milion de români să ajungă în zona sărăciei și a excluziunii sociale. Creșterea tensiunilor social ar putea fi dramatică.”

În fine, Oprea a spus că partidul său susține continuarea măsurii de plafonare și în contextul în care cu inflația tinde să treacă de 10%.

Semnale divergente din coaliție

Prețurile la alimentele de bază vor crește începând cu 1 octombrie, după ce coaliția de guvernare a decis, „fără nicio opinie contrară”, să se renunțe la plafonarea adaosului comercial, a declarat, sâmbătă, pentru HotNews, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu. De cealaltă parte, liderul PSD, Sorin Grindeanu, spune că decizia nu a fost discutată în coaliție, iar „PSD nu poate fi de acord” cu ea.

„Decizia neprelungirii plafonarii preturilor la alimentele de bază a fost luată de coaliția de guvernare. Coaliția a decis, fără nicio opinie contrară, că prelungirea din urmă cu trei luni a plafonării urma să fie ultima deoarece a provocat distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor cât și al comercianților”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, pentru HotNews.

PSD nu este de acord cu o eventuală renunţare la plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază, de la 1 octombrie, a anunțat sâmbătă Sorin Grindeanu. Preşedintele interimar al PSD mai spune că această decizie nu a fost discutată în coaliţia de guvernare.

„Este un semnal care m-a îngrijorat, la fel de mult ca zvonurile privind renunțarea la plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază, care ar urma să fie ridicată de la 1 octombrie. Voi cere urgent clarificări partenerilor de guvernare, pentru că este o decizie pe care nu am discutat-o în Coaliție și cu care PSD nu poate fi de acord!”, spune Grindeanu.

Ce se întâmplă de la 1 octombrie

Măsura plafonării adaosului comercial la produsele de bază expiră în 30 septembrie. Măsura a fost luată pentru prima dată în iunie 2023, când premier era Marcel Ciolacu (PSD).

Anterior, HotNews a scris vineri că premierul Ilie Bolojan nu este de acord cu prelungirea plafonării de la 1 octombrie.

Prelungirea plafonării nu ar avea un impact asupra bugetului, conform acelorași surse, fiind vorba de adaosul comercial – adică câștigul comerciantului. Sursele din PSD cu care HotNews a discutat susțin că dacă măsura nu va fi prelungită acest lucru se va reflecta în inflație, care va crește cu 2-3%.

Lista produselor şi alimentelor pentru care este aplicată limitarea adaosului în prezent

Până în 30 septembrie 17 categorii de produse și alimente au adaosul comercial plafonat la cel mult 5%: