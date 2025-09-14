Secretarul general al Guvernului susține menținerea plafonării prețurilor la alimente. Cele patru argumente ale lui Ștefan Radu Oprea
Secretarul general al Guvernului Ștefan Radu Oprea (PSD) a afirmat, într-o postare pe Facebook, că plafonarea prețurilor la alimentele de bază ar trebui menținută întrucât și-a dovedit deja eficiența, iar renunțarea la plafonare ar afecta considerabil pe românii cu venituri mici.
„Trebuie menținută plafonarea la alimentele de bază”, a scris Ștefan Radu Oprea, după care a enumerat patru argumente în favoarea menținerii:
- Pentru că înainte de plafonare (iunie 2023) toate știrile erau despre creșterea prețurilor la alimente. Vă readuc aminte: + 15% la lapte și pâine, +27% la brânză, + 29% la ouă, +33% la cartofi, + 55% la zahăr, +31% la unt sau + 14% la carne de pui și + 16% la carnea de porc;
- pentru că la 1 an de zile de la aplicarea măsurii de plafonare inflația era de 1,1% la alimentele de bază scăzând de la media de 18%;
- pentru că în ciuda încercării de a speria cetățenii nu a fost penurie de alimente, din contră în anul 2024 producția de carne de porc a crescut cu 9,2% și cu 8,7% cea de carne de pasăre;
- pentru că inflația care va crește cu cel puțin 2 puncte procentuale, dacă plafonarea la alimentele de bază dispare, nu afectează pe toți în mod egal. Va fi resimțită în special de cei cu venituri mici. Ar crește riscul pentru 1 milion de români să ajungă în zona sărăciei și a excluziunii sociale. Creșterea tensiunilor social ar putea fi dramatică.”
În fine, Oprea a spus că partidul său susține continuarea măsurii de plafonare și în contextul în care cu inflația tinde să treacă de 10%.
Semnale divergente din coaliție
Prețurile la alimentele de bază vor crește începând cu 1 octombrie, după ce coaliția de guvernare a decis, „fără nicio opinie contrară”, să se renunțe la plafonarea adaosului comercial, a declarat, sâmbătă, pentru HotNews, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu. De cealaltă parte, liderul PSD, Sorin Grindeanu, spune că decizia nu a fost discutată în coaliție, iar „PSD nu poate fi de acord” cu ea.
„Decizia neprelungirii plafonarii preturilor la alimentele de bază a fost luată de coaliția de guvernare. Coaliția a decis, fără nicio opinie contrară, că prelungirea din urmă cu trei luni a plafonării urma să fie ultima deoarece a provocat distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor cât și al comercianților”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, pentru HotNews.
PSD nu este de acord cu o eventuală renunţare la plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază, de la 1 octombrie, a anunțat sâmbătă Sorin Grindeanu. Preşedintele interimar al PSD mai spune că această decizie nu a fost discutată în coaliţia de guvernare.
„Este un semnal care m-a îngrijorat, la fel de mult ca zvonurile privind renunțarea la plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază, care ar urma să fie ridicată de la 1 octombrie. Voi cere urgent clarificări partenerilor de guvernare, pentru că este o decizie pe care nu am discutat-o în Coaliție și cu care PSD nu poate fi de acord!”, spune Grindeanu.
Ce se întâmplă de la 1 octombrie
Măsura plafonării adaosului comercial la produsele de bază expiră în 30 septembrie. Măsura a fost luată pentru prima dată în iunie 2023, când premier era Marcel Ciolacu (PSD).
Anterior, HotNews a scris vineri că premierul Ilie Bolojan nu este de acord cu prelungirea plafonării de la 1 octombrie.
Prelungirea plafonării nu ar avea un impact asupra bugetului, conform acelorași surse, fiind vorba de adaosul comercial – adică câștigul comerciantului. Sursele din PSD cu care HotNews a discutat susțin că dacă măsura nu va fi prelungită acest lucru se va reflecta în inflație, care va crește cu 2-3%.
Lista produselor şi alimentelor pentru care este aplicată limitarea adaosului în prezent
Până în 30 septembrie 17 categorii de produse și alimente au adaosul comercial plafonat la cel mult 5%:
- Pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialităţi
- Magiun până la 350 grame.
- Lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepţia UHT
- Brânză telemea de vacă vrac
- Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame
- Făină albă de grâu „000” până la 1 kg
- Mălai până la 1 kg
- Ouă de găină calibrul M
- Ulei de floarea-soarelui până la 2 l
- Carne proaspătă pui – Carne pui, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe pui întregi cu os şi aripi de pui, varianta standard.
- Carne proaspătă porc – Carne porc, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: carne porc lucru, pulpă porc cu os şi fără os, spată de porc.
- Legume proaspete vrac – Legume proaspete vrac, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: roşii, ceapă, castraveţi, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca şi ardei capia, usturoi.
- Fructe proaspete vrac – Fructe proaspete vrac, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă mere roşii şi mere golden, prune, pere, struguri de masă.
- Cartofi proaspeţi albi vrac
- Zahăr alb tos până la 1 kg
- Smântână- 12% grăsime
- Unt până la 250 grame