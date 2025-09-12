Prețurile la produsele de bază vor crește de la 1 octombrie. Neînțelegeri între PSD și Ilie Bolojan privind prelungirea plafonării

Premierul Ilie Bolojan nu este de acord cu prelungirea plafonării adaosului comercial la produsele de bază de la 1 octombrie, spun surse politice din PSD, cu care a discutat HotNews.

Măsura plafonării adaosului comercial la produsele de bază expiră în 30 septembrie, iar, în acest context, ministrul Agriculturii, Florin Barbu (PSD), i-a cerut premierului ca măsura să fie prelungită și de la 1 octombrie.

Ilie Bolojan a spus însă că acest lucru este „exclus”, susțin surse din PSD, pentru HotNews. Alte surse guvernamentale au declarat, sub protecția anonimatului, că nu știu dacă această discuție a avut loc sau nu, nefiind la curent cu subiectul.

Prelungirea plafonării nu ar avea un impact asupra bugetului, conform acelorași surse, fiind vorba de adaosul comercial – adică câștigul comerciantului. Sursele din PSD susțin că dacă măsura nu va fi prelungită acest lucru se va reflecta în inflație, care va crește cu 2-3%.

Informații privind discuțiile din coaliție pe tema plafonării adaosului la alimentele de bază au apărut și în Gândul și Digi24.ro, care, la rândul lor, citează surse politice.

Lista produselor şi alimentelor pentru care este aplicată limitarea adaosului în prezent

Până în 30 septembrie 17 categorii de produse și alimente au adaosul comercial plafonat la cel mult 5%:

Pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialităţi Magiun până la 350 grame”. Lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepţia UHT Brânză telemea de vacă vrac Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame Făină albă de grâu „000” până la 1 kg Mălai până la 1 kg Ouă de găină calibrul M Ulei de floarea-soarelui până la 2 l Carne proaspătă pui – Carne pui, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe pui întregi cu os şi aripi de pui, varianta standard. Carne proaspătă porc – Carne porc, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: carne porc lucru, pulpă porc cu os şi fără os, spată de porc. Legume proaspete vrac – Legume proaspete vrac, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: roşii, ceapă, castraveţi, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca şi ardei capia, usturoi. Fructe proaspete vrac – Fructe proaspete vrac, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă mere roşii şi mere golden, prune, pere, struguri de masă. Cartofi proaspeţi albi vrac Zahăr alb tos până la 1 kg Smântână- 12% grăsime Unt până la 250 grame.

Măsura plafonării adaosului comercial a fost luată pentru prima dată în iunie 2023, când premier era Marcel Ciolacu (PSD).

Încă de atunci, procesatorii și retailerii cu care HotNews a discutat spuneau că reglementarea prețurilor poate avea consecințe negative nedorite, precum denaturarea nivelurilor optime de ofertă sau cerere, dar și facilitarea înțelegerilor între întreprinderi de a alinia prețurile produselor.