Secretarul Trezoreriei SUA: Unele petroliere iraniene, indiene și chineze trec prin Strâmtoarea Ormuz. „Deocamdată, suntem în regulă cu asta”

Statele Unite permit „deocamdată” unor petroliere iraniene, indiene și chineze să tranziteze Strâmtoarea Ormuz pentru a menține aprovizionarea pieței globale cu petrol, a declarat luni secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, într-un interviu pentru CNBC.

„Vedem tot mai multe nave cu combustibil care încep să tranziteze strâmtoarea. Navele iraniene au început deja să iasă, iar noi am permis acest lucru pentru a aproviziona restul lumii. Am văzut acum și nave indiene plecând… credem că au plecat și unele nave chineze”, a spus Bessent, conform Reuters.

„Acest lucru ar trebui să se intensifice înainte să apară eventuale flotile sau armade de protecție în Golf. Credem că va exista o deschidere naturală pe care iranienii o permit. Deocamdată, suntem în regulă cu asta. Vrem ca lumea să fie bine aprovizionată”, a spus Bessent.

Washingtonul nu are un plan de intervenție pe piața petrolului

Întrebat dacă administrația Trump are instrumente pentru a limita creșterea prețurilor și impactul războiului, în afara eliberării de petrol din rezervele strategice, Bessent a declarat pentru CNBC că „totul va depinde de durata conflictului”.

Secretarul Trezoreriei a recunoscut că între 10 și 14 milioane de barili de petrol pe zi au fost scoși de pe piața mondială din cauza blocării de facto a Strâmtorii Ormuz de către Iran.

În ultimele săptămâni au circulat zvonuri potrivit cărora administrația Donald Trump ar putea interveni pe piața contractelor futures la petrol pentru a reduce prețurile.

Bessent a declarat însă că nu există un astfel de plan.

„Nu am făcut asta”, a spus el în interviul acordat la Paris, adăugând că nu știe „în baza cărei autorități sau în ce cadru” ar putea guvernul american să intervină pe piețe, conform CNN.

„Temerile privind o criză sunt exagerate”

Bessent a spus că temerile legate de penurii de alimente și de o nouă criză a inflației sunt exagerate. Prețul petrolului va fi „mult mai mic” de 80 de dolari pe baril în câteva luni, a afirmat el, față de aproximativ 100 de dolari pe baril în prezent.

„Să fie clar: au trecut două săptămâni, două săptămâni”, a spus Bessent despre durata războiului de până acum. „Acest lucru se va încheia. Nu știu câte săptămâni va mai dura, dar, după ce se va termina, lumea va fi mai sigură și vom fi mai bine aprovizionați.”

Donald Trump a cerut sâmbătă aliaților din NATO să se implice pentru a asigura traficul liber prin strâmtoarea care are o importanță strategică majoră pentru piața energetică.

Aproximativ o cincime din transporturile de petrol și gaz natural lichefiat la nivel mondial trec în mod obișnuit prin strâmtoare.