Secretele Palatului Prezidențial din Neptun, unde soții Ceaușescu fugeau vara din București

În vara anului 1966, Nicolae Ceaușescu, soția sa și numeroasa lor suită compusă din nomenclaturiști de vârf se mutau la Neptun, într-un complex proaspăt construit, alcătuit din 7 vile de odihnă și agrement, simbol al puterii și al privilegiilor.

Practic, România socialistă era condusă de la malul mării cât era vara de lungă.

Peste 100 de angajați îndeplineau dorințele estivale ale soților Ceaușescu și se ocupau de împrospătarea nisipului și de curățarea plajei de alge și de scoici.

Din toate cele 7 clădiri de protocol cu circuit închis, destinate demnitarilor comuniști, vila „Nufărul” a fost construită, special pentru familia Ceaușescu, de Aron Solari Grimberg, arhitectul care a proiectat și palatele din Primăverii și de la Snagov și a contribuit decisiv la edificarea litoralului românesc (stațiunile Mamaia, Olimp și Neptun II, în mod special).

Dacă la palatul din Primăverii, beneficiarii s-au implicat cu autoritate în proiectul de arhitectură, la Neptun, arhitectul Solari a avut mână liberă, „vremea fiind proastă și casa departe” de București.