Secretul românului din Dubai

Izbucnirea războiului în Iran a prins sute de mii de oameni în tranzit în Golful Persic. Adevărate paradisuri care levitau parcă deasupra deșertului și realității, statele bogate din zonă s-au văzut bombardate de către Iran, după ce acesta fusese la rândul său atacat de SUA și de Israel.

Una dintre știrile acestui mijloc de săptămână a fost că un grup de elevi români din Suceava a rămas blocat în Dubai. De aici, din România, îi putem judeca pe compatrioții din Dubai. Acolo însă, în suprarealismul pericolului, nu știm cum ar fi.

Tinerii au primit ajutor din partea lui Cosmin Olăroiu. Antrenorul s-a oferit să suporte toate cheltuielile de cazare și masă ale copiilor și însoțitorilor lor. Indiferent cât timp vor fi nevoiți să mai stea în Emirate. Indiferent? Da, indiferent. Pentru că Olăroiu nu este influencer.

Citiția articolul integral pe GOLAZO.ro