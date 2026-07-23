Secretul satelitului de spionaj unic al Chinei este un metal rar pe care Beijingul în controlează

Cu aproape trei ani în urmă, China a lansat un satelit radar capabil să monitorizeze non-stop aproape o treime din suprafața Pământului. Capacitatea unică a satelitului i-a lăsat nedumeriți pe mulți cercetători din Statele Unite, care nu au reușit să reproducă această tehnologie revoluționară. Acum, un nou studiu a dezvăluit că ingredientul-cheie al satelitului este dominația aproape totală a Chinei asupra aprovizionării cu un material semiconductor de înaltă performanță, relatează Gizmodo.

Satelitul radar „Ludi Tance 4-01” este alimentat de semiconductori pe bază de nitrură de galiu, ceea ce îi permite să opereze la o altitudine de 36.000 de kilometri, rămânând permanent deasupra aceleiași poziții geografice, potrivit publicației South China Morning Post.

Iar China deține un monopol global asupra aprovizionării cu galiu și se asigură că nimeni altcineva nu poate obține acest material. China a restricționat exporturile de galiu încă de la lansarea satelitului în 2023.

Un satelit unic

„Ludi Tance 4-01” este singurul satelit de acest tip și, cel mai probabil, va rămâne astfel pentru mult timp. Este primul și singurul satelit radar cu apertură sintetică (SAR) aflat pe orbită geosincronă, care asigură o acoperire continuă a regiunii Asia-Pacific.

SAR este o formă de radar care poate fi utilizată pentru a crea imagini bidimensionale sau tridimensionale ale suprafeței Pământului. Un astfel de radar oferă o rezoluție spațială mai fină decât instrumentele radar convenționale.

În mod normal, sateliții radar operează la o altitudine de aproximativ 600 de kilometri, pe orbita joasă a Pământului. Acest lucru se datorează faptului că puterea semnalului radar începe să scadă pe măsură ce distanța față de Pământ crește. Sateliții aflați pe orbită geosincronă se situează la o altitudine medie de 35.786 de kilometri, ceea ce le permite să acopere o suprafață mult mai mare, însă ar avea nevoie de mult mai multă energie pentru a obține aceeași performanță de imagistică precum sateliții de pe orbită joasă.

Pentru a depăși această problemă, Ludi Tance 4-01 utilizează tehnologia pe bază de nitrură de galiu pentru a alimenta amplificatoarele sale în stare solidă, care transmit unde electromagnetice către radarul său cu apertură sintetică, potrivit studiului publicat în Journal of Microwaves.

Deoarece satelitul este poziționat atât de departe de Pământ, acesta are nevoie de o putere de transmisie a microundelor mult mai mare pentru a genera imagini radar decât ar avea dacă s-ar afla pe orbită joasă. Fiecare dintre amplificatoarele sale în stare solidă produce 800 de wați, iar împreună acestea generează până la 18.000 de wați.

Lucrarea recentă, realizată de cercetători de la Institutul Xi’an de Tehnologie Radio Spațială, a constatat că dispozitivul a atins o eficiență energetică suplimentară (power-added efficiency) de 50,3%.

Galiul, cheia tehnologiei folosite de China pentru construirea satelitului

Cea mai mare parte a aprovizionării mondiale cu galiu este obținută în timpul procesului industrial de producție a aluminiului. China este cel mai mare producător de aluminiu din lume și, prin urmare, controlează aproape în totalitate oferta globală a acestui produs secundar.

China produce peste 95% din cantitatea mondială de galiu și păstrează cea mai mare parte pentru uz propriu. Beijingul a restricționat exporturile de galiu în august 2023, exact în aceeași lună în care a fost lansat satelitul radar.

Deși China susține că satelitul Ludi este destinat în principal aplicațiilor civile, precum meteorologia, intervenția în caz de dezastre și cercetarea agricolă, armata Statelor Unite rămâne preocupată de capacitățile fără egal de supraveghere ale acestuia.

Experții militari americani și-au exprimat anterior îngrijorarea cu privire la progresele Chinei în domeniul sateliților, inclusiv în ceea ce privește sateliții de imagistică aflați pe orbită geosincronă.

„Progresele neobosite ale Chinei în domeniul capacităților de supraveghere ar putea transforma în curând regiunea Indo-Pacific într-un loc în care nu va mai exista niciun loc unde să te poți ascunde”, a declarat Clayton Swope, fost oficial al serviciilor de informații americane și în prezent cercetător principal la Center for Strategic and International Studies, în cadrul unei conferințe desfășurate în 2024.