Sectorul energetic european, afectat de încă un fenomen: eclipsa totală de soare. Ce pregătiri face Bruxellesul

Reţeaua Europeană a Operatorilor de Transport şi Sistem pentru Energia Electrică (ENTSO-E) se pregăteşte pentru „posibile repercusiuni” asupra producţiei europene de energie determinate de eclipsa de soare ce va avea loc miercurea viitoare, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene.

„Eclipsa solară de săptămâna viitoare, din 12 august, va afecta producţia de energie. De aceea, ENTSO-E a creat un grup operativ dedicat pregătirii acestui eveniment, iar mâine, vineri, membrii acestuia se vor reuni pentru a se pregăti pentru eventuale repercusiuni”, a declarat purtătoarea de cuvânt pentru Climă şi Energie a Comisiei Europene, Anna-Kaisa Itkonen, la conferinţa zilnică de presă a Executivului european, transmite agenţia spaniolă EFE, citată de Agerpres.

Itkonen a subliniat că nu se aşteaptă ca impactul eclipsei „să fie foarte mare”, deoarece fenomenul urmează să aibă loc aproape de apusul soarelui.

Cu toate acestea, purtătoarea de cuvânt a explicat că Executivul comunitar „analizează situaţia în mod cuprinzător, din toate unghiurile”, „urmărind foarte îndeaproape orice factor care ar putea avea o influenţă”.

Ea a dat de asemenea asigurări că „nu sunt probleme de securitate în aprovizionarea cu energie electrică”.

Miercuri, 12 august, va putea fi văzută o eclipsă totală de soare din anumite zone din Groenlanda, Islanda, nordul Rusiei, Oceanul Atlantic, Spania şi o mică parte a Portugaliei.

Temporar, luna va acoperi soarele şi se va face noapte în plină seară de vară, începând cu ora 19:30, ora peninsulară, şi fenomenul va ajunge la apogeu în jurul orei 20:30, ora Spaniei.