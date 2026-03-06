Secunda care îți poate salva viața: cum schimbă angio-CT-ul felul în care descoperim bolile de inimă

O singură secundă poate face diferența între o boală descoperită la timp și o urgență medicală. Atât durează o bătaie de inimă, iar acest interval este suficient pentru ca tehnologia Revolution Vibe CT 512-slice, disponibilă la MONZA ARES, să capteze imaginea completă a cordului. Viteza scanării diminuează efectele mișcării naturale a inimii, astfel încât imaginile obținute sunt mai clare și mai precise, permițând medicilor să evalueze, într-o singură programare, atât riscul de infarct, cât și pe cel de accident vascular cerebral. Într-un context în care bolile cardiovasculare pot evolua ani de zile fără simptome, această capacitate de diagnostic rapid devine esențială.

În multe cazuri, inima nu anunță că este în pericol. Te poți simți bine ani la rând. Îți duci copilul la școală, mergi la serviciu, îți faci analizele de rutină și totul pare în regulă. Paradoxul este însă dureros: în multe cazuri, bolile cardiovasculare nu au întotdeauna un avertisment clar sau o durere care să persiste. Iar uneori, primul semn al bolii poate fi chiar cel mai grav.

„Bolile cardiovasculare pot să evolueze lent și fără manifestări clinice până la momentul la care situația se complică. Infarctul miocardic sau accidentul vascular cerebral pot fi primul simptom al bolii”, explică Dr. Ofelia Niță, Medic Primar Radiologie și Imagistică Medicală MONZA ARES, cu peste 25 de ani de experiență în imagistica sistemului cardiovascular.

O boală care evoluează în tăcere

La baza multora dintre aceste evenimente stă ateroscleroza – un proces inflamator cronic caracterizat prin depunerea treptată de grăsimi și colesterol pe pereții arterelor. În timp, aceste depuneri formează plăci de aterom care pot îngusta vasele de sânge și pot reduce fluxul către inimă. Evoluția este lentă și, la început, complet silențioasă. Tocmai de aceea, multe persoane nu știu că arterele lor sunt deja afectate.

„Ateroscleroza este un proces de lungă durată, care poate apărea la vârste tinere și poate evolua pe o perioadă de ani de zile. Manifestările clinice pot reprezenta, de fapt, expresia complicației bolii”, spune medicul.

Atunci când apar simptomele, boala poate fi deja într-un stadiu avansat. În anumite situații, placa de aterom nu doar îngustează progresiv vasul, ci se poate rupe, formând un cheag de sânge care întrerupe brusc circulația. Așa poate apărea infarctul, chiar și la persoane care până atunci nu au avut motive evidente de îngrijorare.

În acest context, diagnosticul precoce devine mai mult decât o recomandare, devine o strategie de prevenție. Iar una dintre investigațiile care pot aduce informații decisive este angio-CT-ul coronarian, o metodă imagistică neinvazivă care permite evaluarea directă a arterelor inimii.

De ce nu sunt suficiente investigațiile clasice?

Investigațiile cardiologice clasice, precum electrocardiograma, ecografia cardiacă sau testul de efort, arată cum funcționează inima. Angio-CT-ul coronarian arată însă direct arterele.

„Este singura metodă neinvazivă care poate oferi o imagine completă asupra arterelor coronare, atât despre interiorul vasului, cât și despre peretele vascular. Putem identifica nu doar îngustarea, ci și structura plăcii de aterom. Plăcile lipidice, moi, necalcificate sunt cele considerate cu risc crescut de a se complica”, explică dr. Niță.

Această diferență este esențială, pentru că infarctul nu este produs exclusiv de stenoze severe. Uneori, o placă aparent moderată, dar instabilă, poate fi cea care declanșează evenimentul acut.

Prin angio-CT, medicul poate evalua dintr-o singură examinare întregul pat coronarian: unde sunt plăcile, câte sunt și cât de stabile sunt, informații care nu pot fi obținute complet prin alte metode neinvazive.

În plus, în aceeași sesiune pot fi evaluate și vasele cervico-cerebrale, oferind o imagine completă atât asupra riscului de infarct, cât și asupra riscului de accident vascular cerebral. Această abordare integrată permite o evaluare globală a riscului cardiovascular, într-o singură programare și într-un timp foarte scurt. Acesta este un avantaj important mai ales pentru pacienții cu risc intermediar, la care boala poate evolua ani de zile fără simptome.

Miturile care ne fac să amânăm – realitate versus percepție?

Mulți pacienți amână prezentarea la medic bazându-se pe convingeri aparent logice. Realitatea este însă mai nuanțată. Studiile realizate pe populații asimptomatice au arătat că un procent semnificativ dintre persoanele fără simptome pot avea deja ateroscleroză subclinică – modificări care nu produc încă manifestări vizibile. Iar momentul în care devine simptomatică poate fi, uneori, brutal.

Cea mai frecventă convingere care întârzie diagnosticul e simplă: dacă nu doare, nu e nimic. Sau varianta ei: sunt activ, mă simt bine, nu am de ce să mă îngrijorez. „În realitate, faza de stenoză este deja o etapă avansată a bolii aterosclerotice. Intenția este să depistăm boala precoce, tocmai pentru a putea interveni înainte de complicații”, explică dr. Niță.

Dincolo de aceste convingeri există și o altă teamă care îi face pe pacienți să amâne: frica de investigații – radiațiile sau substanța de contrast. Este o reacție firească. Însă, în prezent, investigația se realizează cu aparatură de ultimă generație, iar nivelul de siguranță este ridicat.

„Examinarea nu presupune un nivel ridicat de expunere la radiații și nici riscuri mai mari legate de substanța de contrast decât în cazul altor investigații CT. În plus, am remarcat o reducere a cantității de substanță de contrast cu 30–40% față de echipamentele convenționale. Există algoritmi și filtre care ne permit să controlăm foarte atent expunerea”, explică dr. Ofelia Niță.

În cazul pacienților cu antecedente alergice, investigația poate fi realizată în siguranță, cu evaluare alergologică și, dacă este nevoie, tratament preventiv înainte de procedură, astfel încât investigația să se desfășoare în siguranță.

De ce contează să știi din timp – chiar și o secundă poate face diferența

În cele mai multe cazuri, beneficiul de a afla din timp starea arterelor inimii depășește cu mult temerile legate de investigație. Poate cel mai surprinzător detaliu este viteza examinării. La MONZA ARES, investigația se realizează cu Revolution Vibe CT 512-slice – primul sistem de acest tip din mediul privat din România, capabil să capteze imaginea inimii într-o singură bătaie.

„Scanarea cordului durează, în medie, o secundă. Atât durează momentul în care aparatul captează imaginea inimii. Cu tot cu pregătirea pacientului, întreaga procedură durează aproximativ 10 minute. Este o schimbare de paradigmă în felul în care ne raportăm la investigații”, spune medicul.

Boala cardiovasculară nu începe în ziua infarctului, se dezvoltă cu ani înainte. Angio-CT-ul este recomandat în special persoanelor cu factori de risc precum hipertensiune, diabet, colesterol crescut, fumat sau antecedente familiale. Este considerat metodă de primă linie, mai ales la pacienții cu risc intermediar sau scăzut – oameni care, în absența unei evaluări imagistice, ar putea trece cu acest tip de probleme neobservați ani de zile.

Angio-CT-ul nu înlocuiește stilul de viață sănătos și nici consultul cardiologic, dar poate completa evaluarea tradițională, oferind informații care nu pot fi obținute altfel. Diferența dintre o problemă descoperită la timp și o urgență medicală poate sta într-o decizie luată la momentul potrivit – pentru tine și pentru cei care depind de tine – aceea de a investiga înainte ca boala să se manifeste. Iar, uneori, chiar și o secundă poate conta.

Articol susținut de MONZA ARES