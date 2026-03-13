Securitatea energetică, riscurile geopolitice și noile coridoare regionale de energie, în centrul dezbaterilor la The Economist Romania Government Roundtable

Securitatea energetică a Europei de Sud-Est, riscurile generate de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu, dezvoltarea coridoarelor regionale de energie și rolul Mării Negre în diversificarea resurselor vor fi printre temele majore dezbătute la conferința regională la nivel înalt The Economist Romania Government Roundtable, organizată de grupul editorial The Economist, la București, în perioada 30 martie – 1 aprilie 2026. Printre speakerii care vor aborda aceste subiecte sunt actuali și foști înalți oficiali precum: Tánczos Barna, viceprim-ministru al Guvernului României, Apostolos Tzitzikostas, comisar european pentru transport sustenabil; Frans Timmermans, fost vicepreședinte executiv al European Commission responsabil pentru Pactul Verde European; Ahmet Davutoğlu, fost prim-ministru al Turciei, Dimitris Avramopoulos, fost comisar european și fost ministru de externe al Greciei.

Evenimentul organizat în parteneriat cu RCI Holding reunește lideri guvernamentali, oficiali europeni, experți și reprezentanți ai marilor companii din sectorul energetic pentru a crea o platformă de dialog privind modul în care Europa și regiunea pot răspunde noilor riscuri de securitate și pot accelera investițiile în infrastructură energetică, în contextul schimbărilor geopolitice rapide.

În contextul evoluțiilor recente din Orientul Mijlociu și al conflictului din Iran, Ahmet Davutoğlu, fost prim-ministru al Turciei, Dimitris Avramopoulos, fost comisar european și fost ministru de externe al Greciei, Lazăr Comănescu, secretar general, Organization of the Black Sea Economic Cooperation și Geoffrey Pyatt, fost secretar adjunct al energiei al SUA și fost ambasador al SUA în Ucraina, vor discuta modul în care instabilitatea regională poate afecta securitatea energetică a Europei de Sud-Est și negocierile geopolitice din regiune, inclusiv în raport cu războiul din Ucraina.

Stavros Papastavrou, ministrul grec al energiei, va contribui la o dezbatere privind rolul coridoarelor energetice care leagă Marea Mediterană, Marea Neagră, Caucazul și zona caspică, în contextul noii geopolitici energetice din regiune.

Sebastian Burduja, consilier onorific al prim-ministrului, fost ministru al energiei și Matthew Bryza, fost adjunct al secretarului de stat al SUA vor fi printre invitații care vor analiza potențialul Mării Negre pentru explorarea și transportul gazelor naturale și impactul schimbărilor geopolitice asupra proiectelor energetice din regiune.

Tranziția energetică va fi discutată atât din perspectiva rolului inteligenței artificiale în modernizarea rețelelor electrice și în creșterea rezilienței sistemelor energetice, cât și din perspectiva echilibrului care ar trebui atins între dezvoltare economică și protecția mediului. Vor contribui vorbitori precum Kristian Ruby, secretar general Eurelectric, George Niculescu, președinte ANRE și Frans Timmermans, fost vicepreședinte executiv al European Commission responsabil pentru Pactul Verde European.

Rolul infrastructurii de transport și energie în creșterea rezilienței economice și în consolidarea cooperării regionale, inclusiv prin Inițiativa celor Trei Mări, va fi tema unui panel la care au confirmat participarea vicepremierului Tánczos Barna și a comisarului european pentru transport, Apostolos Tzitzikostas.

Publicul poate să participe, prin rezervarea unui loc la linkul: https://the-economist-impact-events.idloom.events/romania-government-roundtable. Locurile disponibile sunt limitate.

Deschiderea oficială va fi la Ateneul Român, pe 30 martie. Pe 31 martie – 1 aprilie vor avea loc sesiuni plenare și dezbateri tematice la JW Marriott Bucharest Grand Hotel. Agenda conferinței poate fi urmărită la acest link, pe măsură ce se actualizează.

Numeroși lideri ai mediului de afaceri au confirmat participarea, printre care: Ömer Tetik, CEO Banca Transilvania; Alessio Menegazzo, Chief Executive & Country Manager la PPC România; Iwona Sikora, vice-președinte senior și manager general, Europe & South Africa, Iron Mountain; Robert Hanea, fondator, președinte și CEO Therme Group; Ionuț Stanimir, chief brand officer, Banca Comercială Română (BCR); Dan Stratan, CEO RCI Holding; Alexandros Exarchou, președinte & CEO, AKTOR Group of Companies; Cristian Erbasu, CEO, Erbasu Constructions, președinte al Federației Constructorilor; Volker Raffel, general manager, E.ON Romania; Mehmet Burak Vardan, președinte al Boardului, CCN Holding; Ondrej Safar, manager de țară, Evryo; Nicholas Richard, CEO, ENGIE Romania și președinte al CCIFER; Georgiana Miron, membru al comitetului executiv, Groupama; Fady Chreih, CEO, Regina Maria; Corneliu Bodea, CEO, ADREM; Răzvan Iorgu, managing director, CBRE; Radu Vasile, CEO, Eximprod Engineering; Manolis Sigalas, președinte Europe, Hill International; Mihaela Bîtu, CEO, ING Bank; Marcel Cobuz, CEO, TITAN Group; Bogdan Badea, CEO, SPEEH Hidroelectrica; Cosmin Ghiță, CEO, SN Nuclearelectrica; Răzvan Popescu, CEO, SNGN Romgaz; Alexandru Chiriță, CEO, Electrica.

Economist Impact Events in SE Europe, reprezentat oficial de Hazlis & Rivas Group, organizează din 1996 mese rotunde guvernamentale de nivel înalt și summituri de referință în întreaga regiune a Europei de Sud-Est, reunind șefi de stat, lideri de opinie, laureați ai Premiului Nobel, lideri de afaceri și instituții internaționale, pentru dezbateri relevante și aprofundate pe un spectru larg de subiecte. The Economist Impact Events, prin reprezentantul său oficial Hazlis & Rivas, este activ atât pe ambele maluri ale Atlanticului, organizând evenimente internaționale la New York, Londra, Berlin, Frankfurt, Düsseldorf și Viena, cât și la nivel regional, desfășurând summituri în Bulgaria, Croația, Cipru, Grecia, Kosovo, Malta, Muntenegru, Macedonia de Nord, România și Serbia, sub brandul global de încredere și integritate editorială al The Economist.

The Economist Romania Government Roundtable 2026 este organizată în parteneriat cu RCI Holding, partenerul oficial pentru România și Moldova. Fondată în 2000, RCI Holding este un grup multinațional cu sediul central în București și operațiuni în peste 35 de țări. Grupul include 21 de companii active în infrastructură critică, piețe de energie, consultanță, tehnologie și servicii digitale, gestionând peste 25 miliarde € în CAPEX, livrând peste 3.000 de proiecte și generând o cifră de afaceri anuală de 71 milioane €.

