Ședință a coaliției, acum, după întâlnirea cu Nicușor Dan de la Cotroceni / E așteptată o decizie pentru administrația locală

Ședința coaliției de guvernare are loc de la ora 14:00, după ce liderii partidelor aflate la guvernare au avut, tot marți, o întâlnire la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, pe tema pensiilor magistraților.

Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Dominic Fritz, Kelemen Hunor și Varujan Pambuccian continuă acum discuțiile la Guvern, iar pe ordinea de zi a ședinței coaliției de guvernare se află mai multe subiecte care au fost discutate și în sedința de săptămâna trecută, dar care trebuie finalizate.

Săptămâna trecută, potrivit informațiilor HotNews, liderii au ajuns la „acorduri de principiu” legat de reducerea a 13.000 de posturi ocupate în administrația locală. Este vorba despre tăierea cerută inițial de premierul Bolojan, cu care social-democrații nu au fost de acord inițial. Atunci, ei susțineau că reforma nu poate fi făcută doar cu concedieri. Neînțelegerile au dus la blocarea discuțiilor în coaliție pe acest subiect și chiar la amânarea reformei administrației locale.

Conform acordului de principiu, 700 de unități administrativ-teritoriale vor putea avea de ales între reduceri de posturi și reduceri de cheltuieli, în special localitățile și comunele mici – așa cum ceruse PSD.

În administrația centrală, liderii au agreat ca fiecare instituție să decidă dacă taie 10% din personal sau 10% din cheltuieli.

Astăzi, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, ar trebui să prezinte în coaliție proiectele de lege și ar urma să fie luată decizia finală. Cel mai probabil reforma administrației publice va fi adoptată prin angajarea răspunderii de către Guvern în fața Parlamentului.

Măsurile din al treilea pachet

Acum, liderii pregătesc al treilea pachet de măsuri fiscale menite să aducă mai mulți bani la bugetul de stat.

Tot săptămâna trecută, reprezentanții PSD, PNL, USR și UDMR au ajuns la o înțelegere privind reducerea numărului de parlamentari – ca din 2028 numărul de mandate de deputați și senatori să fie redus cu 10%, așa cum a propus UDMR în ședința de săptămâna trecută. Potrivit acestui proiect, în fiecare județ vor fi minimum 4 deputați și 2 senatori.

Singurele zone în care ar crește numărul de mandate de parlamentari va fi Ilfov și diaspora. La Ilfov, numărul ar crește pe motiv că, potrivit ultimului recensământ, populația e mai mare.

Acum, la Ilfov sunt 2 senatori și 5 deputați, iar discuția din coaliție este ca numărul să crească la 3 senatori și 7 deputați.

În ceea ce privește diaspora, liderii încă nu au decis care va fi numărul de mandate pentru că nu au hotărât încă după ce criterii sa meargă.