Ședință extraordinară de guvern, ultima înaintea moțiunii de cenzură. Ce acte normative vor fi adoptate

Guvernul se întrunește luni, de la ora 18:00, într-o ședință extraordinară, pentru adoptarea mai multor ordonanțe de urgență, cu o zi înaintea moțiunii de cenzură împotriva Executivului condus de Ilie Bolojan. Agenda nu a fost încă stabilită, dar cu certitudine vor fi adoptate două ordonanțe de urgență, anunțate joi de premier, pentru a ușura absorbția fondurilor europene din PNRR.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat joi, 30 aprilie, că Guvernul va adopta luni două ordonanțe de urgență prin care se vor crea mecanisme suplimentare de a ușura absorbția fondurilor europene din PNRR, întrucât investițiile și reformele asumate de România în fața Comisiei Europene trebuie finalizate până la data de 31 august 2026.

Cele două proiecte de OUG au fost analizate joi, în primă lectură, și au fost între timp scoase în dezbatere publică pe site-ul Ministerului de Finanțe.

Program de 10 miliarde de lei – împrumuturi fără dobândă

Primul proiect de ordonanță, a precizat joi Bolojan, este legat de un mecanism de finanţare care va permite ca plățile să se facă imediat către beneficiari printr-un mecanism pus la dispoziţie de către Ministerul de Finanţe.

„Beneficiarii îşi încasează imediat sumele, iar închiderea acestor plăţi prin ministerele care sunt responsabile de absorbţia de fonduri europene se va face spre Ministerul de Finanţe după parcurgerea procedurilor normale. Pentru că astăzi aceste proceduri sunt lente, sunt multe întârziate, iar ministerele, din cauza unei capacităţi administrative scăzute sau a complexității acestor decontări, nu reușesc să facă decontările într-o formulă operativă”, a spus Bolojan.

Guvernul a anunțat ulterior, că prin această ordonanță de urgență se propune instituirea unui mecanism de finanțare temporară, prin acordarea de împrumuturi fără dobândă autorităților locale, pentru proiectele aflate într-un stadiu avansat de implementare.

Mecanismul utilizează temporar sumele disponibile din componenta de împrumut a PNRR, fără a atrage resurse suplimentare de pe piețele financiare și fără costuri pentru autoritățile locale beneficiare.

Plafonul total al programului este de până la 10 miliarde lei, cu potențialul de a susține un portofoliu de proiecte în valoare totală de aproximativ 46 miliarde lei, din care 34,4 miliarde lei sunt reprezentate de către cheltuielile eligibile.

Împrumuturile nu înlocuiesc fondurile europene și nu reprezintă cheltuieli permanente. Ele vor avea caracter temporar și vor funcționa ca mecanism de tip „credit-punte” pentru menținerea ritmului de implementare.

Încă 2 miliarde de lei din Trezorerie pentru „cheltuieli neeligibile”

Al doilea proiect de ordonanță de urgență, anunțat joi de premierul Bolojan, „este un mecanism de a acorda împrumuturi pentru ca, în situațiile în care autoritățile locale au cheltuieli neeligibile de acoperit pe care, fie din lipsa capacităţii financiare, fie din atingerea pragului de împrumuturi, nu le mai pot contracta de pe piețele private, să poată să facă acest lucru prin Trezorerie.

„Vom pune la dispoziţie 2 miliarde de lei pentru ca autoritățile locale să-şi poată cofinanța aceste cheltuieli în așa fel încât proiectele să se poată finaliza până la sfârșitul lunii august.”, a precizat premierul Ilie Bolojan.

Guvernul a detaliat ulterior că această ordonanță de urgență introduce măsuri pentru a sprijini comunitățile locale să finalizeze proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și de la donatori europeni, în cadrul programelor interguvernamentale.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a precizat joi în aceeași conferință de la Guvern, că cele două ordonanțe de urgență vin în contextul în care pe partea de investiții „stăm prost cu plățile care se fac pe PNRR”.

Potrivit acestuia, sute de primării care au în acest moment cererile de transfer întârziate în ministere – din rațiuni de capacitate administrativă – vor putea avea această simplificare maximă și instrument financiar să tragă banii direct ca să-și plătească constructorii, să poată să-și achite achizițiile de care au nevoie ca să putem bifa țintele din PNRR.