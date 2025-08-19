Ședință extraordinară la Senat. Parlamentarii vor să respingă proiectul privind pensiile magistraților cerut de Crin Antonescu în campanie 

Senatorii se întrunesc în ședință extraordinară, miercuri, de la ora 12:00, conform unor surse HotNews. Pe ordinea de zi se vor afla mai multe proiecte și „este posibil”, susțin aceleași surse, să fie inclus și proiectul privind pensiile magistraților, inițiat în aprilie de liderii PSD, PNL, UDMR și Minorităților Naționale la cererea lui Crin Antonescu, care în acel moment se afla în campanie electorală pentru prezidențiale.

Proiectul privind pensiile magistraților – depus în aprilie de Marcel Ciolacu, Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și Varujan Pambuccian – prevedea creșterea vârstei de pensionare a magistraților până în 2045, când va ajunge, treptat, la 65 de ani.

Înainte să fie votat de Camera Deputaților, în 23 aprilie (259 dintre deputați au votat „pentru”, 25 s-au abținut, un deputat a votat „împotrivă” și altul a refuzat să voteze), proiectul a fost modificat astfel încât magistrații să se pensioneze doar la 65 de ani începând cu 2026, fiind eliminat planul de creștere treptată a vârstei.

Pensiile magistraților: de ce vrea coaliția să voteze împotriva proiectului

Proiectul trebuie respins de Senat pentru ca actualul proiect privind pensiile magistraților, inițiat de Guvernul Bolojan, să nu întâmpine probleme de constituționalitate la Curtea Constituțională a României (CCR), au explicat surse din coaliție.

„Cred că trebuie să facă parte din acest pachet doi (n. red.: proiectul inițiat de Guvern privind pensiile magistraților) și acest proiect care e în Parlament să fie retras”, declara, luni, Sorin Grindeanu.

Inițial, despre acest subiect a scris Gândul.

Marți, de la ora 17:00, urmează să aibă loc o ședință a Biroului Permanent (BP) al Senatului pentru a fi stabilită cu exactitate ordinea de zi a ședinței de miercuri, de la ora 12:00, care va fi organizată în sistem hibrid, conform surselor HotNews.

„Sunt și câteva ordonanțe de guvern care trebuie să intre în procedură”, au precizat aceleași surse. Procedura este ca fiecare ordonanță de guvern adoptată să treacă ulterior prin Parlament pentru a fi aprobată.

PSD, PNL, USR și UDMR au 89 de senatori. Pentru majoritate în Senat este nevoie de 69 de senatori, din totalul de 136 de membri.