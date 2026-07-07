Sediul PSD, fastuoasa clădire de Kiseleff, a fost donată Bucureștiului pentru cultură, dar în monument se face „artă” politică

La început de secol XX, Toma Stelian, avocat, om politic liberal, profesor universitar de Drept și mare colecționar de artă, ridica un veritabil palat dedicat frumosului pe Șoseaua Kiseleff 10.

Capodopera arhitectului Ion D. Berindey a fost gândită ca muzeu de artă românească, clădire proiectată în stil eclectic francez, Beaux-Arts, cu ferestre înalte de tip porte-fenetre, decorații sculptate, ghirlande și mascaroni, și o intrare monumentală cu marchiză din fier forjat și sticlă.

Clădirea, edificată între anii 1905-1915, era înconjurată de o vastă grădină, în stilul vilelor aristocrate de pe bd. Kiseleff.

Citește, pe B365.ro, despre una din cele mai valoroase colecții private din Bucureștiul începutului de secol XX și cum a fost înființat Muzeul „Toma Stelian”.