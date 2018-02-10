Sefa Agentiei pentru Egalitatea de Sanse: „De ce o femeie nu poate fi motostivuitor?” / Cum isi justifica greseala

Presedintele Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati, G.D., a declarat, la Stirile Pro TV, dupa ce premierul Dancila a anuntat ca firmele cu peste 50 de angajati vor fi obligate sa angajeze un expert in egalitatea de sanse, ca fiecare companie va decide daca va angaja sau nu un expert, intrebandu-se de ce femeile nu pot fi „motostivuitor” sau barbatii „om de serviciu”. Ulterior, intr-o postare pe Facebook, ea si-a explicat greseala, invocand intrebarile numeroase, dorinta de a explica legea adoptataa recent de Guvern si presiunea timpului, transmite news.ro.

„Legea este foarte clara. Expertul poate trage semnal din perspectiva unor stereotipuri legate de meserii mai masculinizante. De ce o femeie nu poate fi motostivuitor? Pentru ca sunt, dar sunt putine. De ce un barbat nu poate fi om de serviciu?”, adeclarat G.D. pentru ProTV.

Ulterior, intr-o postare pe Facebook, ea a explicat ca i-au fost adresate „o multitudine de intrebari” si aflata sub presiunea timpului, pentru ca urma un alt interviu, a folosit gresit cuvantul „motostivuitor”, termenul corect fiind „motostivuitorist”.

„Este motivul pentru care la un moment dat am facut acea afirmatie gresita si orice om de buna credinta intelege contextul”, afirma G.D.

G.D. a fost numita in functie in mai 2017, printr-o decizie a premierului Sorin Grindeanu. Ea este medic primar obstetrica – ginecologie si a lucrat la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti.