Sefa Agentiei pentru Egalitatea de Sanse revine la subiectul pentru care a fost ironizata cu povestea "Femeii PE motostivuitor" 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati, G.D., care a fost ironizata dupa ces-a intrebat intr-un interviu pentru Stirile ProTv, de ce femeile nu pot fi motostivuitor, a insistat pe acest subiect cu o noua postare pepagina ei de Facebook, intitulata „Povestea ‘Femeii PE motostivuitor'”.

Ea spune ca a folosit acest subiect in interviul mentionat pentru ca stie cazul unei femei ce a fost angajata la un depozit abia la a treia incercare, dupa ce nu s-a prezentat niciun candidat barbat si ca, dupa un timp, „randamentul tuturor angajaților de la depozit, fie ca lucrau PE motostivuitor sau nu, a crescut. „

Postarea de duminica a G.D.:

De weekend.

Povestea ” Femeii PE motostivuitor”

Si de ce am ales acest exemplu în interviu.

A fost odată ca niciodată o mare companie de cauciucuri care avea nevoie de personal la unul dintre depozite, și el foarte mare, unde munca nu era deloc ușoară. Angajatul trebuia sa lucreze PE motostivuitor și sa aibă forță fizica necesara pentru a mai ridica sau așeza pe raft cauciucurile.

Astfel ca au dat anunț de angajare. Și ce sa vezi…S-a prezentat numai o femeie. Pe care au respins-o, apreciind ca este nevoie de forță fizica și de o anume constituție pentru a face fata cerințelor postului.

Și au mai dat încă o data anunțul. Și de aceasta data s-a prezentat numai femeia. Pe care iar au respins-o.După al treilea anunț, nemaiptand sa o scoată la capăt nici cu femeia, nici cu postul, au angajat-o.

Evident ca femeia a fost privită cu rezerve de bărbații de la depozit. Dar ea își vedea de treaba. Se urca PE motostivuitor, așeza frumos cauciucurile pe raft, când mai cădea câte unul cobora de PE motostivuitor, îl ridica de jos și îl punea pe raft sau PE motostivuitor și, în general, nu prea stătea . Pentru ca bărbații se mai strângeau când și când la o vorba, mai luau câte o pauza, dar ea era noua și nu prea o băgau în seama. Însă, rafturile aranjate de ea arătau impecabil, ordonate și parcă devenisera mai multe. Și așa, incet-incet, văzând – o cum lucrează, ca nu prea coboară de PE motostivuitor, ca dacă scăpa pe jos vreun cauciuc, nu îl lasă în drum, ci il ridica singura și îl pune la loc, ca pe rafturi marfa era eficient așezată, au început cu toții sa fie mai atenți, mai implicați și mai…eficienți.

Și astfel, cel care monitoriza activitatea depozitului a constatat ca randamentul tuturor angajaților de la depozit, fie ca lucrau PE motostivuitor sau nu, a crescut.

Morala : promovarea femeilor în orice domeniu al vieții sociale poate aduce valoare adăugată și bunăstare sociala.

Iar aceasta NU este o poveste ci o întâmplare reala.”

D. declarase, dupa ce premierul Dancila a anuntat ca firmele cu peste 50 de angajati vor fi obligate sa angajeze un expert in egalitatea de sanse, ca fiecare companie va decide daca va angaja sau nu un expert, intrebandu-se de ce femeile nu pot fi „motostivuitor” sau barbatii „om de serviciu”. Ulterior, intr-o postare pe Facebook, ea si-a explicat greseala, invocand intrebarile numeroase, dorinta de a explica legea adoptataa recent de Guvern si presiunea timpului.