Șefa ANM anunță ce urmează după „cu cel mai sever episod de iarnă” din acest sezon. „Posibil să avem temperaturi sub -15 grade”

După ninsorile abundente de miercuri, vemea se încălzește ușor de mâine, însă un nou val de ger este așteptat începând cu acest weekend, a anunțat Elena Mateescu, directoarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie. Până la finalul iernii este posibil să mai fie „fenomene specifice” datei din calendar, a precizat șefa ANM.

„Avem cel mai sever episod de iarnă din sezonul 2025-2026 şi este posibil, cel puţin la acest moment, aşa cum arată datele, până în jur de 24 februarie, să vorbim în continuare de fenomene specifice datei din calendar”, a declarat, miercuri, Elena Mateescu, la Digi 24, citată de News.ro.

Mateescu a precizat că a fost prelungită atenţionarea meteorologică de Cod Portocaliu până la ora 16.00, pentru judeţul Ilfov şi pentru Bucureşti, pentru că ninsorile vor continua, „nu la consistenţa ultimelor 12-16 ore”, însă până la finalul acestui episod este de aşteptat ca stratul de zăpadă să depăşească 50 de centimetri în medie.

„Vom vedea la finalul episodului dacă ne vom apropia de recordul înregistrat în 2008, de 57 de centimetri”, a punctat Mateescu.

Pentru cinci judeţe din partea de sud-est, respectiv Călăraşi, Ialomiţa, Brăila, Tulcea şi Constanţa, este în vigoare un cod Portocaliu până la ora 23.00, cu strat de zăpadă de 20-25 de centimetri şi intensificări puternice ale vântului, cu rafale de 60-80 de kilometri pe oră, dar şi, temporar, viscol puternic şi zăpadă troienită.

De asemenea, a fost emis un cod galben de vânt până miercuri seară, la ora 23.00, pentru judeţele Mehedinţi, Dolj, Olt şi Teleorman, cu rafale de 50-70 de kilometri pe oră.

„Nu în ultimul rând, din această seară, de la ora 23.00, până mâine dimineaţă, la ora 10.00, în zona Carpaţilor Meridional şi de Curbură, vorbim, de asemenea, de vânt cu rafale de 70-90 de kilometri pe oră, vânt care va determina, de asemenea, ninsoarea viscolită”, a precizat Mateescu.

Nou val de ger

Șefa ANM a spus că, din punct de vedere termic, temperaturi mai coborâte vor fi miercuri în special în Moldova, estul Munteniei şi în Dobrogea, cu maxime între minus 6 şi 0 grade şi minime negative la noapte, de minus 8 până la 1 grad.

Vremea se îmblânzește ușor joi și vineri, dar de la finele săptămânii se va răci din nou.

„Chiar dacă joi şi vineri vom constata temperaturi uşor pozitive, în special în sud-vest şi în vest, cu valori de 10-11 grade, de sâmbătă şi duminică, din nou, o masă de aer rece va determina scăderea regimului de temperaturi, atât ziua, cât şi pe parcursul nopţilor şi dimineţilor, dar mai ales temperaturile pe parcursul nopţilor vor fi de interes în depresiuni şi în Moldova, unde este posibil să consemnăm valori sub -15… -10 grade, cu -5 grade în Capitală, deci vom vorbi de nopţi geroase”, a mai spus Elena Mateescu.