Șefa CCR explică de ce a fost declarată neconstituțională publicarea declarațiilor de avere ale demnitarilor: „Curtea nici nu a examinat acest aspect”

Președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, a explicat că instituția nu a examinat în mod particular posibilitatea de a-și publica demnitarii declarațiile de interese financiare, pentru că nu acest aspect a fost reclamat în sesizările făcute pe legea ANI.

Sesizarea a vizat publicarea declarațiilor de avere ale soțului sau soției, respectiv ale partenerilor de viață ale demnitarilor, iar CCR a declarat-o neconstituțională în ședința de luni, astfel că prevederea a picat în integralitate, a spus Simina Tănăsescu, într-un interviu pentru Cotidianul.

„Sesizarea s-a referit la publicitatea, la transparența declarațiilor de avere ale soțului sau soției, sau ale persoanelor care întrețin relații asemănătoare celor dintre soți. Și pe acelea Curtea le-a declarat neconstituționale. Fac parte din complet în integrum, pentru că decizia a fost luată cu unanimitate în această privință. Deci acea sintagmă a fost declarată neconstituțională în ansamblu”, a explicat șefa CCR.

„Dacă nu a fost deferit, Curtea nici nu l-a examinat”

Președinta CCR a precizat că instituția „se pronunță doar asupra aspectelor cu care este sesizată”.

„Aspectul referitor la declarația de interese financiare, ca variantă de compromis identificată, nu a fost deferit controlului Curții, în mod particular. Dacă nu a fost deferit, Curtea nici nu l-a examinat. Dacă nu l-am examinat, nu m-aș putea pronunța de pe acum, înainte de o posibilă sesizare ulterioară”, a explicat Simina Tănăsescu.

Ea a spus că se așteaptă „la o soluție ușor diferită” din partea Parlamentului când va reanaliza legea ANI, care s-a întors acum la legiuitor pentru a fi pusă în acord cu deciziile luate luni de Curtea Constituțională.

„Deci, când am declarat neconstituționale, am declarat astfel toate aspectele referitoare la relațiile asemănătoare celor dintre soți. Toată sintagma aceea, cu tot ce implică ea, a fost declarată neconstituțională. Am avut în vedere, cumva, la pachet, ansamblul reglementării, nu în mod specific declarația de interese financiare”, a adăugat ea.

În comunicatul transmis după ședința de luni, Curtea afirma că publicarea declarațiilor de interese financiare de către demnitari și soții sau soțiile acestora „contravine” deciziei CCR nr. 297/2025, „prin care s-a stabilit că astfel de măsuri aduc atingere dreptului la viață privată”.

Declarația de interese financiare, o combinație între cea de avere și cea de interese, a fost o formulă de compromis convenită de PSD, PNL și USR pentru a fi respectată decizia CCR din 2025, care a stabilit că declarațiile nu trebuie să includă bunurile și veniturile soților.