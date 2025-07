Șefa Comisei Europene se întâlnește duminică cu Trump în Scoția. Discuții despre un posibil acord comercial

Uniunea Europeană pare aproape de a încheia un acord comercial cu Donald Trump, după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat vineri că se va întâlni duminică cu președintele american, aflat într-o vizită de patru zile în Scoția, relatează The Guardian.

„După o convorbire telefonică foarte bună cu @POTUS (președintele Statelor Unite ale Americii n.red.), am căzut de acord să ne întâlnim în Scoţia duminică pentru a discuta despre relaţiile comerciale transatlantice şi despre cum le putem menţine puternice”, a postat şefa Executivului european pe platforma X.

Following a good call with @POTUS, we have agreed to meet in Scotland on Sunday to discuss transatlantic trade relations, and how we can keep them strong.