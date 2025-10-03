Șefa Comisiei Europene îndeamnă țările UE să parieze pe mașini care se conduc singure: „Sunt deja o realitate”

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, fotografiată la bordul unei nave de patrulare în timpul unei vizite pe care a efectuat-o în portul Rotterdam, FOTO: ANP / Alamy / Profimedia Images

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut vineri apel pentru un efort la scară continentală în vederea mașinilor autonome care se conduc singure, afirmând că inteligența artificială (AI) ar putea contribui la revitalizarea sectorului auto aflat în dificultate din regiune și la îmbunătățirea siguranței rutiere, relatează Reuters.

Vorbind în cadrul Săptămânii Tehnologice Italiene de la Torino, orașul în care se află centrul industriei auto din Italia, șefa executivului comunitar a îndemnat Uniunea Europeană să adopte o strategie „AI first” („inteligența artificială pe primul loc”) în toate industriile strategice, cu accent pe mobilitate.

„Mașinile autonome sunt deja o realitate în Statele Unite și în China. Același lucru ar trebui să fie valabil și aici, în Europa”, a declarat ea, adăugând că „AI first” înseamnă totodată și „safety first” („siguranța pe primul loc”).

Declarațiile sale vin în contextul în care Bruxelles-ul încearcă să consolideze competitivitatea industrială, în timp ce producătorii auto europeni se străduiesc să țină pasul cu dezvoltările tehnologice din străinătate, în special din China și Statele Unite.

Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, precum și președintele Ferrari și Stellantis, John Elkann, s-au numărat de asemenea printre vorbitorii de la Săptămâna Tehnologică Italiană.

Von der Leyen a propus formarea unei rețele de orașe europene care să testeze vehicule autonome, menționând că 60 de primari italieni și-au exprimat deja interesul pentru proiect.

„Să facem acest lucru să se întâmple”, a îndemnat ea.

Șefa executivului european a promis de asemenea sprijinul Bruxelles-ului pentru dezvoltarea de vehicule „fabricate în Europa și destinate străzilor europene”.

Industria auto, care angajează milioane de oameni în întreaga Europă, trece printr-o transformare rapidă sub presiunea proceselor de decarbonizare și digitalizare. Von der Leyen a declarat că inteligența artificială ar putea contribui la reducerea congestiei, la conectarea zonelor izolate la transportul public și la menținerea locurilor de muncă.

„Viitorul automobilelor – și automobilele viitorului – trebuie să fie create în Europa”, a subliniat ea.