Șefă de la ANAF, explicație despre cum ar putea toate firmele, mari și mici, să renunțe la declarațiile fiscale

Magdalena Grădinaru, directoare adjunctă a Direcției de Administrare a Marilor Contribuabili, din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), a spus recent într-un forum ceva ce i-a surprins pe participanți.

Datorită sistemului electronic SAF-T, firmele din România ar putea scăpa de povara depunerii declarațiilor fiscale la ANAF, a relatat site-ul Startup Cafe, site-ul HotNews pentru micii investitori.

Declarația a fost făcută weekendul trecut de directoarea adjunctă a Direcției de Administrare a Marilor Contribuabili din cadrul ANAF, la evenimentul Digital Accounting Summit.

Magdalena Grădinaru a fost întrebată dacă este „vreo șansă să scăpăm de toate declarațiile” fiscale, dacă firmele depun doar formularul electronic 406-SAF-T.

„Bineînțeles că este, da”, a răspuns Magdalena Grădinaru, care a vorbit apoi despre SAF-T, sistemul care presupune transmiterea electronică a datelor contabile de la contribuabili către autoritățile fiscale.

Pentru asta, a spus Grădinaru, ANAF a lansat un proiect-pilot, în perioada octombrie 2025 – august 2026, pentru a verifica consistența datelor raportate prin SAF-T în comparație cu declarațiile 300 și 301. Sunt vizate firme mari, mijlocii și mici, din domenii diferite, inclusiv neplătitori de TVA sau contribuabili care aplică pro-rata.

„La sfârșitul acestui proiect-pilot ne dorim să recompletăm declarațiile 300 și 301, după ce facem o evaluare a acestui proiect-pilot și după ce facem o evaluare a algoritmilor pe care îi vom dezvolta”, a declarat Magdalena Grădinaru.

Grădinaru s-a angajat ca până la finalul anului ANAF să vină cu un nou ghid al contribuabililor, pentru „ca informația să fie mai accesibilă și completarea declarației să fie mai facilă”.

Ce este SAF-T

SAF-T (Standard Audit File for Tax) este un format standard internațional, stabilit de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), pentru transmiterea electronică a datelor contabile și fiscale de la contribuabili către autoritățile fiscale.

În România, SAF-T este implementat sub denumirea Declarația 406. Contribuabilii mari sunt deja obligați să o depună.

Raportarea SAF-T presupune declararea în format digital a unor aspecte care țin de activitatea companiilor, și anume informații financiar-contabile, detalii despre activele firmei, informații despre stocuri, despre livrări și achiziții și alte detalii relevante.