Șefa diplomației UE cere implicarea navală a Uniunii în protejarea strâmtorii Ormuz. „Nu ne putem permite să pierdem o rută critică”

Uniunea Europeană trebuie să-și extindă misiunea navală Aspides ca parte a unor manevre mai ample de a proteja căile maritime de perturbarea provocată de războiul declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului, a declarat șefa diplomației UE, Kaja Kallas, informează Reuters.

Kallas a făcut această afirmație pe X, după ce a participat la o discuțție cu reprezentanți din peste 40 de țări, organizată de către ministrul de Externe britanic Yvette Cooper, pentru a discuta acțiunile necesare deschiderii stâmtorii Ormuz.

„Mulțumesc, Yvette Cooper, pentru convocarea discuțiilor a peste 40 de țări privind strâmtoarea Ormuz.. Aceast cale maritimă este bun public global. Iranului nu-i poate fi îngăduit să ceară taxe de trecere pentru vapoare. Dreptul internațional nu recunoaște schemele de tipul plătești ca să treci”, a scris Kallas pe X.

„Astăzi am examinat măsurile diplomatice, economice și de securitate pentru a restaura libera trecere, colaborând cu industria de transport maritim. Misiunea navală Aspides a UE a ajutat 1.700 de nave în Marea Roșie și trebuie extinsă. Nu ne putem permite să pierdem încă o rută critică de comerț”, a adăugat Kaja Kallas.

Ce este misiunea Aspides

Misiunea Aspides a Uniunii Europene a fost lansată în martie 2024 având rolul de a proteja traficul maritim în Marea Roșie, afectat de atacurile cu drone și rachete lansate de către milițiile Houthi asupra navelor comerciale care se îndreaptă sau vin dinspre canalul Suez.

Apelul lui Kallas vine în condițiile în care subiectul extinderii misiunii către strâmtoarea Ormuz a fost deja discutată la nivelul UE, însă nu s-a ajuns la un acord în această chestiune.

Miniștrii de externe ai Uniunii Europene nu au arătat, pentru moment, „niciun apetit” pentru extinderea misiunii navale a UE din Orientul Mijlociu până în Strâmtoarea Ormuz, a declarat pe 16 martie șefa diplomației europene, Kaja Kallas.

„În discuțiile noastre a existat o dorință clară de a consolida această operațiune, însă, pentru moment, nu a existat apetit pentru schimbarea mandatului misiunii”, le-a declarat Kaja Kallas jurnaliștilor după o reuniune a miniștrilor de externe ai UE de la Bruxelles.

Mijloace reduse ale misiunii

În prezent, misiunea are sub comandă directă o navă italiană și una grecească și poate apela, de asemenea, la o navă franceză și la un alt vas italian pentru sprijin. „Discuția a fost că ar trebui consolidată, pentru că nu dispune de prea multe mijloace navale. Ar trebui să aibă mai multe”, spunea Kallas.

În aceeași perioadă, ministrul german de Externe, Johann Wadephul, justifica neimplicarea țărilor europene într-o misiune militară în Ormuz prin faptul că misiunea Aspides „nu a fost eficientă” nici în Marea Roșie, unde și SUA au trimis o misiune navală similară.