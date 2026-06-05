Șefa diplomației UE după explozia unei drone maritime la Constanța: „Responsabilitatea finală revine Rusiei”

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a afirmat vineri că „responsabilitatea finală” pentru explozia unei drone maritime ucrainene în portul Constanța revine „direct Rusiei”, deși Ucraina a recunoscut că drona îi aparține.

„Explozia unei drone în portul Constanța demonstrează că războiul Rusiei se extinde tot mai mult pe teritoriul Uniunii Europene (…) Responsabilitatea finală pentru ceea ce s-a întâmplat cade direct asupra Rusiei”, a scris Kaja Kallas vineri pe rețelele de socializare, potrivit agențiilor de presă EFE și Agerpres.

Ea a menționat de asemenea că a discutat cu ministrul român de externe Oana Țoiu, pe care a asigurat-o de „solidaritatea deplină a UE cu România”.

Kaja Kallas a adăugat că săptămâna viitoare miniștrii apărării din statele UE vor discuta despre cum să consolideze și mai mult sprijinul pentru Ucraina și să sporească pregătirea UE în materie de apărare.

Forțele Navale ucrainene au confirmat, într-un comunicat, că drona maritimă care a explodat vineri dimineața în Portul Civil Constanța a fost o dronă ucraineană scăpată de sub control în misiune, în urma bruiajului exercitat de sistemele de război electronic rusești, astfel că drona a deviat de la traiectorie și a plutit în derivă către coasta României.

Comunicatul mai menționează că „Marina ucraineană a furnizat Marinei române toate informațiile necesare pentru a preveni victimele civile”.