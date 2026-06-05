ULIMA ORĂ Prima reacție a Ucrainei după explozia din Constanța: Am pierdut controlul dronei din cauza războiului electronic rusesc

Forțele navale ucrainene au confirmat că drona marină care a explodat vineri în portul Constanța le aparținea, adâugând că au pierdut controlul ambarcațiunii din cauza mijloacelor rusești de război electronic.

„În timpul îndeplinirii misiunilor în zona operațională a Mării Negre, una dintre ambarcațiunile maritime fără echipaj ale Forțelor Navale ale Forțelor Armate ale Ucrainei a pierdut controlul sub influența mijloacelor de război electronic ale inamicului și s-a regăsit în apropierea coastelor României”, au transmis forțele navale ucrainene într-un scurt comunicat postat pe Facebook.

„Forțele Navale ale Forțelor Armate ale Ucrainei au furnizat informațiile necesare forțelor navale ale României în scopul prevenirii pierderilor în rândul populației civile”, au adăugat acestea.

O explozie a unei drone marine a avut loc vineri, la ora 10:28, în dana 78 din Portul Constanța. MApN a precizat că drona s-a autodetonat.

Ministrul român al Apărării Radu Miruță a vorbit cu autorităile ucrainene, informație confirmată pentru HotNews de surse la curent cu situația.

Litoralul Mării Negre este evacuat pe o rază de 1 kilometru de la malul mării, de teama unor noi explozii ale unor drone marine.