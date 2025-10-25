Șefa Guvernului danez, mesaj direct către Rusia: Știm ce așteaptă Putin, dar nu se va întâmpla niciodată

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a declarat că Rusia nu dă semne că ar fi pregătită pentru pace și că strategia lui Vladimir Putin este ca Occidentul să obosească și să înceteze să mai sprijine Ucraina. Acest lucru nu se va întâmpla niciodată și că aliații nu vor face decât să-și întărească sprijinul pentru Kiev, a adăugat ea, potrivit Ukrainska Pravda.

Detalii: Frederiksen a spus, după reuniunea Coaliției Voinței de la Londra, că recentul telefon dat de Putin președintelui american Donald Trump arată că îi este frică de o Ucraină puternică.

„Putin l-a sunat pe președintele Trump acum câteva zile pentru că se temea că Ucraina va prelua controlul. Cu toate acestea, el a respins propunerea lui Trump de încetare a focului de-a lungul liniilor actuale de front, o sugestie pe care noi o susținem, la fel ca dumneavoastră și Ucraina. Dar Putin nu vrea să oprească uciderile. Nu există niciun indiciu că Rusia și Putin doresc pacea, nici măcar un armistițiu”, a declarat șefa guvernului danez.

Ea a spus că, drept răspuns la continuarea agresiunii și a războiului hibrid al Rusiei împotriva Occidentului, Coaliția voinței a convenit asupra unor măsuri coordonate pentru a intensifica presiunea asupra Moscovei.

„Strategia lui Putin a fost să aștepte”

„Am convenit să intensificăm presiunea asupra Rusiei, am convenit că trebuie să găsim finanțare pe termen lung pentru ca Ucraina să poată continua să lupte, să stimulăm industria de apărare a Ucrainei cu finanțare europeană, să finanțăm armele americane atât de necesare și să exercităm o presiune mai mare asupra economiei slabe a lui Putin cu noi sancțiuni”, a spus ea.

Frederiksen a subliniat măsurile semnificative luate în această săptămână, inclusiv cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni al UE care vizează sectorul energetic al Rusiei și flota sa de petroliere, precum și sancțiunile SUA și Regatului Unit împotriva a două dintre cele mai mari companii petroliere din Rusia.

„Cred că strategia lui Putin a fost să aștepte ca noi să ne oprim la un moment dat, să renunțăm, dar, desigur, acest lucru nu se va întâmpla niciodată”, a subliniat ea.

Aliații rămân uniți în eforturile lor și a reafirmat promisiunea făcută președintelui Volodimir Zelenski, Ucrainei și tuturor europenilor că sprijinul va continua atât timp cât va fi necesar, a mai spus premierul danez.