Șefa MAE sare în apărarea Oanei Gheorghiu, reclamată de CSM la Parchet: Oameni care au închis ochii la ingerințele Rusiei aruncă acum cu zoaie și minciuni exact în cei capabili

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, intervine în scandalul în care este implicată Oana Gheorghiu, cofondatoare a Asociației „Dăruiește Viață”, care a depus jurământul ca vicepremier în 30 octombrie.

„Despre ce se întâmplă în aceste zile”, șefa MAE afirmă că atunci când apar „atacuri în rafală” asupra „unui om care se implică în reforma unei instituţii, a statului sau care doar reclamă o nedreptate”, „se consumă atâtea resurse, bani şi nervi”.

„Intimidează ca să fie stopat brutal și din fașă orice demers reformator. Atacă pentru a speria oamenii onești și liberi, dar și pentru a-i timora pe alții care le seamănă și au un gând de implicare publică în guvernarea națională sau locală. Hărțuiesc mediatic pentru ca vechile rețele să-și conserve monopolul resurselor publice la care s-au mufat, cu rândul, nederanjați”, a scris Oana Țoiu, marți, pe Facebook.

Ea continuă și afirmă că „oameni care nu au spus o șoaptă despre rețelele de corupție, care au închis ochii la ingerințele Rusiei prin campanie de dezinformare, aruncă acum cu zoaie și minciuni exact în cei capabili care au dovedit că pot să-și construiască cariere independente de rețelele lor”.

„Pentru că rețelele funcționează cu oameni slabi, dependenți și șantajabili, nu cu cei care au credibilitate, independență și pot oricând să spună NU unei șpăgi sau unei presiuni de altă natură”, explică ea.

Țoiu mai spune că „este nevoie ca oamenii cu mintea limpede să nu lase aceste campanii de denigrare să aibă efecte, denunțându-le exact ca ceea ce sunt, un atac la ambiția de schimbare”.

Declarațiile Oanei Țoiu au fost făcute în contextul criticilor primite de Gheorghiu pentru afirmațiile pe care le-a făcut sâmbătă, într-o emisiune de la Digi24. Oana Gheorghiu a comparat sistemul de pensii al magistraților cu „un fel de Caritas” și le-a transmis angajaților din sector că „dacă banii aceia trebuie să se ducă la ei pentru că dau sentinţe, îi iau de undeva, şi îi pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând”.

Luni, Consiliul Superior al Magistraturii, a acuzat-o pe Oana Gheorghiu că a comis un „atac” la adresa puterii judecătorești, prin declarațiile despre pensiile magistraților. Într-un demers fără precedent, CSM a precizat că „a decis sesizarea organelor abilitate pentru efectuarea de cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de incitare la violenţă, ură sau discriminare”.

Mai multe voci au criticat afirmațiile vicepremierului, inclusiv președintele PSD Sorin Grindeanu. „Declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu se înscriu în registrul declarațiilor politice populiste și iresponsabile, însă populismul nu se sancționează penal în România. De aceea, consider drept o reacție exagerată demersul CSM. Orice om politic are dreptul la opinie indiferent că este la putere sau în opoziție”, a comentat marți, Grindeanu, pe Facebook.