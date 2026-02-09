Șefia marilor parchete: Ultima zi când procurorii își mai pot depune candidatura. „Este o liniște totală” / Când vor fi anunțate numele procurorilor înscriși 

Luni, ora 12, este termenul limită până la care procurorii se pot înscrie pentru funcțiile de conducere ale Parchetului General, DNA și DIICOT, lista cu candidații care îndeplinesc condițiile de participare urmând a fi făcută publică peste o săptămână. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a încurajat cât mai mulți procurori cu abilități manageriale să candideze, dând asigurări că nu va fi vorba de o negociere politică în numirile noilor procurori șefi.

Procedura privind selecția procurorilor care vor fi propuși pentru numirea la șefia Parchetului General, DNA și DIICOT a fost declanșată de Ministerul Justiției în urmă cu o lună. Potrivit calendarului, ultima zi în care sunt acceptate înscrieri este 9 februarie, ora 12.

Până în prezent niciun procuror nu a anunțat public depunerea candidaturii pentru vreuna dintre funcții.

„Am înțeles că domnul Voineag își va depune candidatura, am înțeles că o va face în ultima zi. În rest, este o tăcere totală. La nivel de discuții între colegi s-au mai vehiculat numele domnului procuror Solomon (Nicolae Adrian Solomon adjunctul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție n.r.) și al doamnei Alexandra Lăncrăjan (procuror DNA n.r.)”, a declarat, sub protecția anonimatului, un procuror DNA pentru HotNews.

Ministerul Justiției va anunța numele candidaților care îndeplinesc condițiile de participare pe 16 februarie.

HotNews i-a întrebat pe actualii șefi ai DNA și ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Marius Voineag și Alex Florența, dacă își vor depune candidatura pentru un nou mandat, însă aceștia nu au răspuns.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat la scurt timp după declanșarea procedurii privind selecția că încurajează câți mai mulți procurori să își depună candidaturile.

„Orice procuror care îndeplinește condițiile prevăzute de lege, consideră că are o viziune managerială și dorește să se înscrie în procedură poate să o facă. Eu vă asigur că, cel puțin în ce privește această procedură și în ce privește Ministerul Justiției, nu se poate vorbi de un rezultat dinainte cunoscut. Se poate vorbi doar despre rigoare, despre respectarea legii și despre faptul că toate candidaturile care vor fi depuse – și eu încurajez pe toți procurorii care consideră că pot să asume înt-un mod responsabil, într-un mod profesional și într-un mod care să ajute la dezvoltarea justiției – eu îi încurajez să participe la această procedură”, a declarat ministrul Radu Marinescu în 10 ianuarie.



Pentru a putea candida la una dintre funcțiile de conducere la nivelul Parchetului General, DNA sau DIICOT, procurorii trebuie să aibă o vechime de 15 ani în magistratură, să nu aibă sancțiuni disciplinare, să aibă experiență profesională și să prezinte un proiect managerial.

Funcțiile de la vârful Parchetelor pentru care se declanșează procedura de numire

Conform Ministerului Justiției, în perioada 8 ianuarie – 2 martie va avea loc selecția procurorilor pentru formularea de către președintele Nicușor Dan a propunerilor de numire pentru ocuparea următoarelor funcții vacante de conducere din cadrul parchetelor:

procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – funcție vacantă din 31 martie 2026

adjunct al procurorului general – funcție vacantă din 29 iunie 2026

procuror-șef al DNA – funcție vacantă din 31 martie 2026

procuror-şef adjunct al DNA – funcție vacantă din 29 iunie 2026

procuror-șef adjunct al DNA – funcție vacantă

procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – funcție vacantă din 14 aprilie 2026

procuror-șef adjunct al DIICOT – funcție vacantă din 29 iunie 2026

procuror-șef adjunct al DIICOT – funcție vacantă

Cum se va derula selecția

După verificarea îndeplinirii condițiilor de participare și validarea candidaturilor, în perioada 23 februarie – 26 februarie procurorii vor susține interviurile în fața comisiei constituite la Ministerul Justiției (MJ). Interviurile vor fi transmise în direct pe pagina de Facebook a MJ. Din comisia de evaluare, vor face parte: ministrul Justiției, Radu Marinescu, doi reprezentanți ai ministerului, doi procurori desemnați de Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, un reprezentant al Institutului Național al Magistraturii desemnat de către Consiliul științific al acestuia, un specialist în management, organizare instituțională și comunicare desemnat de Academia de Studii Economice – Facultatea de Management și un psiholog din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii ori din cadrul instanțelor sau al parchetelor.

Rezultatele interviurilor vor fi afișate în 2 martie. În aceeași zi, ministerul va comunica propunerile pentru funcțiile de procurori șefi către CSM. Dacă avizul CSM este pozitiv, ministrul Justiției va trimite propunerile către președintele Nicușor Dan. Dacă avizul este negativ, ministrul Justiției organizează un nou interviu cu candidatul care a primit aviz negativ.

„În urma interviului, ministrul Justiției poate continua procedura prin transmiterea către Președintele României a propunerii de numire în funcția de conducere, însoțită de toate documentele relevante, sau retrage propunerea, urmând a declanșa o nouă procedură de selecție în maximum 60 de zile de la retragerea propunerii ”, arată legea privind statutul judecătorilor și procurorilor.

Președintele Nicușor Dan poate refuza, motivat, propunerile venite dinspre Ministerul Justiției, iar decretul de numire sau refuzul trebuie să fie emise în cel mult 60 de zile de la momentul la care a primit propunerea de la ministru.

În prezent, funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție este ocupată de Alex Florența, șeful DNA este Marius Voineag, iar al DIICOT- Alina Albu.