Şefii de la Vama Halmeu, reţinuţi într-un dosar uriaș de corupție. Alți zeci de polițiști de frontieră şi vameși sunt urmăriţi penal

DNA anunţă marți reţinerea a nouă persoane după percheziţiile efectuate la Vama Halmeu, între care şefii Poliţiei de Frontieră Halmeu şi ai Biroului Vamal Halmeu. Alte 38 de persoane sunt suspecte în dosar, toţi fiind acuzaţi că au format o grupare care primea bani de la şoferii care tranzitau frontiera dinspre Ucraina. Sumele pretinse erau cuprinse între 50 şi 1.900 de euro sau echivalent.

Anterior, procurorii DNA au efectuat în cazul acestui dosar aproape 100 de percheziții în județele Satu Mare, Bihor, Sălaj, Maramureș, Cluj și Mureș.

Apoi, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Oradea au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore, începând cu data de 5 octombrie 2026, a următorilor inculpaţi:

BABICI ADIEL VIOREL, şef al Sectorului de Poliţie de Frontieră Halmeu, cu gradul profesional de comisar-şef de poliţie, pentru comiterea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi luare de mită în formă continuată;

KIS MIHAI, şef al Biroului Vamal de Frontieră Halmeu, pentru comiterea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi luare de mită în formă continuată;

HERŢEG VASILE-IOSIF şi VIDA REMUS-VASILE, agenţi de poliţie de frontieră în cadrul Sectorului de Poliţie de Frontieră Halmeu, pentru comiterea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi luare de mită în formă continuată;

HENDRE NELU-GHEORGHE, URECHEAN SORIN-FLAVIU, GÎRBA MARIUS-ADRIAN şi ŞICHET MARCEL-DOREL, funcţionari vamali în cadrul Biroului Vamal de Frontieră Halmeu, pentru comiterea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi luare de mită în formă continuată;

CARABA ALIN-GHEORGHE, agent de poliţie de frontieră în cadrul Sectorului de Poliţie de Frontieră Halmeu, pentru comiterea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi complicitate la luare de mită în formă continuată.

„La data de 6 octombrie 2026, opt din cei nouă inculpaţi vor fi prezentaţi Tribunalului Bihor, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile”, anunţă DNA.

Totodată, procurorii au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de alţi 38 de ofiţeri şi agenţi de poliţie de frontieră şi funcţionari vamali, cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi luare de mită în formă continuată, în calitate de autori sau complici.

„Grup infracţional organizat, structurat pe trei paliere”

„În cursul anului 2022, pe fondul creşterii traficului rutier şi al transporturilor de colete şi bagaje dinspre Ucraina către teritoriul Uniunii Europene, inculpaţii Babici Adiel Viorel şi Kis Mihai, în calitate de şefi ai Sectorului Poliţiei de Frontieră Halmeu, respectiv ai Biroului Vamal de Frontieră Halmeu, ar fi constituit şi coordonat, împreună cu mai mulţi poliţişti de frontieră şi funcţionari vamali, un grup infracţional organizat, structurat pe trei paliere”, precizează procurorii.

Astfel, grupul ar fi urmărit organizarea şi coordonarea activităţii membrilor celor două autorităţi în scopul comiterii unor infracţiuni de luare de mită, în legătură atât cu activităţile de control şi sancţionare a contravenţiilor, cât şi cu îndeplinirea sau neîndeplinirea altor atribuţii de serviciu.

Primul palier ar fi fost format din Babici Adiel Viorel şi Kis Mihai, care, în calitate de şefi ai celor două structuri, ar fi avut rolul de a coordona activitatea infracţională şi de a stabili modul de organizare a grupului.

Circuitul mitei

„Cei doi ar fi folosit atribuţiile funcţiilor de conducere pentru a menţine în poziţii-cheie persoane de încredere, prin desemnarea repetată a acestora în funcţii de coordonare a turelor şi grupelor de serviciu. Persoanele de încredere ale celor doi inculpaţi ar fi format al doilea palier şi ar fi avut rolul de a coordona membrii turelor, de a colecta şi distribui banii primiţi cu titlu de mită şi de a remite liderilor o parte din sumele colectate”, se arată în rechizitoriu.

În cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Halmeu, sumele colectate şi remise inculpatului Babici Adiel Viorel ar fi variat în funcţie de tura de serviciu şi de înţelegerea dintre membrii acesteia.

În cadrul Biroului Vamal de Frontieră Halmeu, persoanele aflate pe acest palier ar fi stabilit „tariful” perceput pentru fiecare vehicul, ar fi colectat aproximativ 25% din sumele primite cu titlu de mită de funcţionarii vamali din tura respectivă, iar după reţinerea unei părţi pentru sine, ar fi remis restul banilor inculpatului Kis Mihai.

Al treilea palier ar fi fost format din poliţişti de frontieră şi funcţionari vamali care efectuau controalele asupra persoanelor şi vehiculelor care tranzitau Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu.

„Aceştia ar fi avut rolul de a primi sumele de bani cu titlu de mită de la şoferii care tranzitau frontiera dintre Ucraina şi România, în legătură cu modul în care îşi îndeplineau sau nu îşi îndeplineau atribuţiile de serviciu”, mai arată DNA.

Zeci de mii de euro mită

Astfel, în perioada 16 octombrie 2025 – 24 mai 2026, inculpatul Babici Adiel Viorel, ar fi primit, în mod repetat, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, suma totală de 6.450 de dolari, 2.750 de euro şi alte sume de bani, precum şi alte foloase necuvenite, de la poliţiştii de frontieră din subordine şi ar fi pretins, cu titlu de mită, suma de 4.000 de euro lunar de la un subordonat, în legătură cu îndeplinirea sau neîndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu.

„Cu titlu de exemplu, în perioada 27 august 2026 – 04 septembrie 2026, inculpatul Kis Mihai, în calitate de şef al Biroului Vamal de Frontieră Halmeu, ar fi primit, în două ocazii şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, suma totală de 800 de euro cu titlu de mită, de la un funcţionar vamal din subordine, în legătură cu îndeplinirea sau neîndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu”.

„În concret, în perioadele menţionate anterior, poliţiştii de frontieră şi funcţionarii vamali ar fi primit de la conducătorii auto care tranzitau frontiera dintre Ucraina şi România sume de bani în euro, dolari şi alte valute, cuprinse între 50 şi 1.900 de euro sau echivalent, cuantumul total al acestora fiind de ordinul zecilor de mii de euro”, arată procurorii.

Cu ocazia percheziţiilor de luni, la domiciliile inculpaţilor şi suspecţilor au fost identificate sume de bani în cuantum total de peste 300.000 de euro sau echivalent, acestea fiind ridicate în vederea continuării cercetărilor.

Inculpaţilor, respectiv suspecţilor le-au fost aduse la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile penale, în conformitate cu prevederile art. 307 şi art. 309 din Codul de procedură penală.