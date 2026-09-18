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Ștampilă de vot, alegeri 2, Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Actualitate

Șeful AEP vrea schimbări în procesul de vot în România: urne cu scanere, renunțarea la ștampile și buletine de vot „simplificate”

Ana Teșcan
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Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) pregătește o transformare a modului în care se vor desfășura următoarele alegeri în România, susține șeful AEP, Adrian Țuțuianu. El vorbește despre urne care să scaneze și să numere automat buletinele de vot sau renunțarea la ștampilele cu mențiunea „Votat”.