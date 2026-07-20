Șeful Cadastrului dă asigurări că „n-a fost spartă baza de date a cetățenilor din e-Terra”. Întrebarea despre aplicațiile picate de 6 zile la care nu a răspuns

Directorul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), Laurențiu Blaga, a declarat luni că în recentul atac cibernetic „n-a fost spartă baza de date a cetățenilor din aplicația e-Terra”, ci „au fost sparte doar anumite aplicații care făceau legătura cu această baze de date”.

Laurențiu Blaga a spus, într-o intervenție luni la Digi24, că baza de date „este intactă”.

„Baza noastră de date, la care avem acces și toate proprietățile sunt în această bază de date, nu a fost spartă (…). Este intactă (…). Verificările se fac în continuare la baza de date, dar, pe zi ce trece, suntem 100% siguri că această bază nu a fost spartă (…). În IT nu putem fi chiar 100% siguri, dar 99,9% suntem siguri că această bază n-a fost spartă”, a spus șeful ANPCI.

Începând de marți, 14 iulie, toate sistemele informatice gestionate de ANCPI sunt nefuncționale, inclusiv adresele de e-mail ale instituției și aplicația de cadastru și carte funciară e-Terra, din cauza unui atac cibernetic.

Publicația de investigație Public Record a scris că scurgerea de date de la ANCPI a fost scoasă la vânzare pe 15 iulie.

Aplicațiile, nu baza de date, se mută în cloud-ul guvernamental

Directorul ANCPI a explicat că nu baza de date va fi mutată în cloud-ul guvernamental, „ci doar aplicațiile care fac legătura cu această bază de date”.

„Baza de date rămâne în continuare a ANCPI, iar aplicațiile vor fi migrate către cloud-ul guvernamental (…). Prioritatea mea numărul 0 este restabilirea acestor aplicații pentru a putea reda circuitul civil și pentru a putea face tranzacții în continuare”, a adăugat el.

Întrebat când vor fi funcționale aplicațiile ANCPI, care sunt picate deja de șase zile, Laurențiu Blaga s-a ferit să dea un termen concret.

„Din 22 iulie, aplicațiile vor fi migrate în cloud-ul guvernamental, după care se va face o analiză de către instituțiile statului să vedem dacă mai avem anumite breșe în aceste aplicații. Dacă ne vor da un raport negativ, va trebui să mai lucrăm la aceste aplicații, astfel încât să le facem sigure”, a mai declarat oficialul.

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