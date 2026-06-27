Șeful Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Constanța a fost arestat preventiv, în dosarul în care sunt vizați și doi procurori cu vechime

Daniel Dumitru Learciu, director executiv al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) Constanța, a fost arestat pentru o perioadă de 30 de zile, sâmbătă, într-un dosar în care este acuzat de cumpărare de influență în formă continuată, prin remiterea directă a sumei totale de circa 110.000 de euro și a unor bunuri către un procuror de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, potrivit Agerpres.

Decizia de sâmbătă a Înaltei Curți nu este definitivă.

În comunicatul transmis sâmbătă, Parchetul General a declarat că un bărbat suspectat că i-a remis 110.000 de euro unui procuror de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța a fost reținut vineri.

„În perioada decembrie 2025 – aprilie 2026, la diferite intervale de timp și în baza aceleiași rezoluții infracționale, respectiv în datele de 12 decembrie 2025, 20 aprilie, 23 aprilie și 27 aprilie 2026, în timp ce se afla într-un birou din incinta Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, inculpatul a remis direct suma totală de aproximativ 110.000 euro și bunuri unui procuror”, spune Parchetul General.

Potrivit instituției, procurorul respectiv se prevalase în prealabil „de influența reală și autoritatea conferite de funcția deținută și a lăsat impresia că are influență asupra unor funcționari publici din cadrul unor instituții sau autorități publice ori asupra altor persoane cu atribuții decizionale, în scopul de a-l determina pe magistratul procuror să-și exercite influența, direct sau în mod mediat, asupra acestora”.

În 18 mai, PSD Constanța anunța că Daniel Dumitru Learciu s-a autosuspendat din partid și a demisionat din funcția de consilier județean, după perchezițiile făcute de anchetatori într-un dosar de corupție, a scris Agerpres.

Doi procurori arestați preventiv

În urma perchezițiilor de la Constanța din mai, procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță de la Parchetul Curții de Apel Constanța au fost arestați preventiv.

Potrivit Parchetului General, cei doi procurori aveau legături strânse cu mediul politic și cel de afaceri, intervenind în dosare sau pe lângă alte instituții pentru a obține soluții favorabile persoanelor din anturaj.

Procurorul Gigi Valentin Ștefan este acuzat că a primit aproximativ 60.000 de euro mită de la o persoană căreia i-a promis că va interveni pe lângă un procuror din cadrul unei unități de parchet subordonate și îl poate determina să soluționeze favorabil un dosar penal. Procurorul l-a asigurat pe cel care i-a dat banii că are influență și asupra judecătorilor care îi judecau dosarele, acuză Parchetul General.

Procurorul Ștefan mai este acuzat că în perioada decembrie 2025 – mai 2026, a primit aproximativ 110.000 de euro, bunuri și alte foloase de la persoane interesate în soluționarea favorabilă a unor cauze penale, administrative ori profesionale.

Parchetul General spune că, în schimbul foloaselor, procurorul și-a exercitat sau a promis că își va exercita influența „pentru a determina urgentarea unor proceduri, obținerea unor soluții favorabile, intervenții în dosare penale, intervenții pentru urgentarea demersurilor privind redobândirea permisului de conducere, facilitarea unor transferuri profesionale, emiterea unor avize și documente sau intervenții pentru sprijinirea unor afaceri și proiecte economice, inclusiv prin facilitarea unor contacte și demersuri pe lângă funcționari publici și persoane cu funcții de conducere din cadrul unor instituții publice”.

Ce acuzații îi sunt aduse lui Teodor Niță

Procurorul Teodor Niță este acuzat că a încercat să influențeze un ofițer de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Constanța pentru a nu aplica măsuri legale față de o societate comercială administrată de o persoană apropiată magistratului.

Gigi Valentin Ștefan are o vechime în procuratură de 28 ani, de-a lungul anilor ocupând diverse funcții de conducere la unitățile de parchet din județul Constanța, culminând cu funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel (PCA) Constanța în perioada 2016- 2024. Teodor Niță este procuror în Constanța de 19 ani, iar în 2020 a candidat, fără succes, la șefia DIICOT.