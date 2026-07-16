Șeful AIEA condamnă uciderea inginerului-şef al Centralei Nucleare Zaporojie. Rusia acuză Ucraina, Kievul neagă

Directorul general al Agenţiei Internaţionale a Energiei Atomice (AIEA) Rafael Grossi condamnă joi uciderea unui inginer de la Centrala Nucleară Zaporojie, în Ucraina, într-un atac pe care Rusia îl atribuie Ucrainei, relatează AFP.

Rafael Grossi „condamnă incidentul de semnalat, pe care-l cataloghează drept un atac inacceptabil împotriva centralei şi conducerii ei, care ameninţă grav siguranţa nucleară”, a anunţat în noaptea de miercuri spre joi, pe X, gardianul securităţii nucleare.

„AIEA cere încetarea imediată a oricăror atacuri care vizează sau se desfăşoară în apropierea instalaţiilor nucleare şi personalului lor”, cere Grossi.

Rusia a acuzat miercuri forţele ucrainene de uciderea cu o dronă a inginerului-şef al centralei – controlată de către armata rusă, în sudul Ucrainei -, Aleksandr Iakovlev.

Centrala Nucleară Zaporojie – cucerită de către armata rusă în martie 2022, la începutul invaziei ruse la scară mare a Ucrainei – este cea mai mare centrală din Europa şi se află de atunci în centrul unor îngrijorări de securitate.

Cele două tabere se acuză cu regularitate de atacarea acestei instalaţii, situată la Energodar, pe malul fluviului Nipru, care marchează linia frontului în acest sector.

Echipe AIEA asigură o prezenţă permanentă începând din septembrie 2022 la centrala Zaporojie – ale cărei şase reactoare sunt oprite din 2022.

Agenţia ONU cere neîncetat atât Moscovei, cât şi Kievului, să dea dovadă de reţinere, de teamă că o acţiune militară poate declanşa un accident nuclear major.

Ucraina a negat joi că l-ar fi ucis pe inginerul-șef al centralei nucleare Zaporojie.