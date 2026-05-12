Șeful ANAF a dat exemplul unui celebru fotbalist român care, ajuns în Italia, și-a luat repede o mașină Aston Martin, iar apoi a fost oprit pe stradă: „Cred că şi Antifrauda trebuie în curând să facă asta”

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) se va concentra în perioada următoare asupra persoanelor cu avere şi venituri nedeclarate, iar controalele în această zonă vor creşte, a transmis, marţi, preşedintele instituţiei, Adrian Nica, scrie Agerpres.

„Cred că eforturile pe care le facem şi concentrarea în perioada următoare pe persoane cu avere versus venituri nedeclarate o să crească. O să intensificăm şi mai mult controalele în zona asta. Să vă dau un exemplu banal la care ANAF a ajuns în această perioadă şi l-am şi prezentat pe pagină. Urmărind o achiziţie de maşini, colegii noştri au văzut că un cetăţean şi-a cumpărat un Ferrari, evident pe firmă. Firma era de salubritate. Şi după aceea au continuat controlul şi, uite aşa, evaziune fiscală – 18 milioane (de lei – n. r.). Probabil o să vindem un Ferrari în următoarea perioadă, aşa că puteţi să strângeţi bani să vă cumpăraţi”, a afirmat Nica.

„Dacă nu vom avea astfel de măsuri dure, nu putem înainta”

El şi-a exprimat speranţa că ANAF va beneficia de noi instrumente de control „în zona persoanelor fizice”.

„Vom monitoriza apoi şi sper să convingem puterea politică să acorde ANAF noi instrumente în zona persoanelor fizice. O să vă dau exemplul unui celebru fotbalist român – nu o să-i spun numele – care mi-a povestit o scenă simplă. Odată ajuns în Italia, primul lucru şi-a cumpărat un Aston Martin. De ce? Când eşti tânăr, vrei un Aston Martin. A ieşit de trei ori pe stradă. De trei ori l-a oprit garda de finanţe. De ce l-a oprit? Să vadă dacă are veniturile aferente. A dat buletinul, au văzut că are veniturile aferente, l-au lăsat să plece. Cred că şi Antifrauda trebuie în curând să facă asta. Dacă nu vom avea astfel de măsuri dure, nu putem înainta”, a susţinut şeful ANAF.

Preşedintele ANAF, Adrian Nica, a participat, marţi, la evenimentul de lansare oficială a IFA România, care a avut loc în prezenţa unor reprezentanţi ai autorităţilor publice, experţi fiscali, antreprenori, economişti, consultanţi şi lideri din mediul de afaceri. IFA România este afiliată la International Fiscal Association (IFA Global), una dintre cele mai importante organizaţii internaţionale dedicate fiscalităţii, cu sediul în Olanda.

IFA România îşi propune să devină o platformă independentă şi neutră de dialog între autorităţi, mediul academic, consultanţi fiscali, avocaţi, economişti, reprezentanţi ai companiilor şi specialişti din domeniul fiscalităţii internaţionale, într-un context economic şi fiscal aflat într-o continuă transformare.