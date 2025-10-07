Șeful ANAF: „Am dispus monitorizarea tuturor angajaților”, fiind vizate „eficiența profesională și prevenirea faptelor de corupție și de încălcare a integrității profesionale”
Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a modificat raportul de serviciu a nouă funcționari publici, prin detașare și relocare temporară între structurile agenției, cu obiectivul declarat de a le monitoriza activitatea și performanța în noile roluri.
Citește mai departe pe StartupCafe.ro.
INTERVIURILE HotNews.ro