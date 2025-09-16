Șeful ANAF anunță controale extinse la comercianți, după solicitarea liderului PSD Sorin Grindeanu

Președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, a declarat marți că vor fi începute controale în privința plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază, așa cum a cerut în ziua precedentă președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

„Solicitarea domnului președinte al Camerei Deputaților este una legitimă, este în conformitate cu prevederile legale. Da. Vom demara controale, facem o analiză de risc împreună cu celelalte instituții și vom demara controalele pe care domnia sa le-a solicitat”, a declarat Nica, jurnaliștilor, la Palatul Parlamentului.

Șeful Fiscului a menționat că au mai existat astfel de controale și în trecut, dar de data aceasta vor fi făcute la mai multe companii.

Sorin Grindeanu a spus, luni, că există suspiciuni că unii comercianți deja au majorat prețurile, în contextul în care se vorbește despre renunțarea la plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază, și a solicitat conducerii ANAF să demareze de urgență acțiuni de control în acest sens.

Expirarea plafonării adaosului comercial pentru alimentele de baze a stârnit noi tensiuni între partidele aflate la putere.



Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a precizat pentru HotNews că s-a decis în coaliția de guvernare să se renunțe la plafonarea adaosului comercial.

„Săptămâna viitoare (aceasta, n.r.) premierul va avea discuții cu reprezentanții retailerilor pentru a se asigura că neprelungirea plafonarii nu va provoca creșteri importante de prețuri”, a adăugat aceasta.

Liderul interimar al social-democraților a susținut contrariul și PSD insistă ca măsura să fie prelungită și dupa 1 octombrie.

Sursă foto: Dreamstime.com