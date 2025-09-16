PSD spune că are un „plan B” în cazul în care Ilie Bolojan decide să nu prelungească plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază

Partidul condus interimar de Sorin Grindeanu pledează în continuare pentru prelungirea plafonării la alimentele de bază după data de 1 octombrie prin vocea deputatul Marius Budăi, fost ministru al Muncii, care susține că social-democrații au un „plan B” în cazul în care premierul Ilie Bolojan nu va lua decizia pe care insistă PSD.

„Plafonarea adaosurilor la alimente este o barieră împotriva creșterii speculative a prețurilor la cele 17 alimente de bază! Deci este 100% sigur că dacă se înlătură plafonul vor crește prețurile la alimentele esențiale! Asta înseamnă sărăcirea cetățenilor români cu venituri mici și creșterea profiturilor pentru marile lanțuri de magazine”, a scris Marius Budăi, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Acesta a afirmat că PSD nu va permite creșterea prețurilor la alimente.

„Le cer celor de la PNL și USR să explice propriilor alegători de ce vor să le crească prețurile la alimente și ce înțelegere au cu marii retaileri. Ce îi mână pentru a lua astfel de decizii profund anti-sociale și anti-naționale în aceste momente și așa dificile? Eu le spun că nu au fost votați de retaileri, ci de cetățenii români. Și le mai spun ceva: PSD nu va permite acest lucru! Avem planul B dacă premierul nu va prelungi plafonarea”, a spus Budăi.

Marius Budai, Foto: Agerpres

PSD ia in considerare sa depună proiect in Parlament pentru continuarea plafonarii adaosului comercial la produsele de bază, conform surselor HotNews.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, că există suspiciuni că unii comercianți deja au majorat prețurile, în contextul în care se vorbește despre renunțarea la plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază, și a solicitat conducerii ANAF să demareze de urgență acțiuni de control în acest sens.

Prețurile la alimentele de bază vor crește începând cu 1 octombrie, după ce coaliția de guvernare a decis, „fără nicio opinie contrară”, să se renunțe la plafonarea adaosului comercial, a declarat sâmbătă pentru HotNews purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu.

„Săptămâna viitoare (aceasta, n.r.) premierul va avea discuții cu reprezentanții retailerilor pentru a se asigura că neprelungirea plafonarii nu va provoca creșteri importante de prețuri”, a adăugat aceasta.

Noi tensiuni în Coaliție

Hotărârea a creat noi tensiuni în Coalița de guvernare, deoarece nu a fost discutată cu toți partenerii aflați la putere, susține Grindeanu.

Mai multe voci din PSD au spus că partidul nu este de acord cu întreruperea acestei măsuri. Secretarul general al Guvernului Ștefan Radu Oprea (PSD) a afirmat, într-o postare pe Facebook, că plafonarea prețurilor la alimentele de bază ar trebui menținută întrucât și-a dovedit deja eficiența, iar renunțarea la plafonare ar afecta considerabil pe românii cu venituri mici.

Și liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, l-a acuzat pe premierul Bolojan că lovește în categoriile vulnerabile prin decizia de a nu mai prelungi plafonarea.

Deputatul Mihai Fifor a susținut că subiectul nu a fost discutat în coaliție, iar singura discuție a fost în cadrul cabinetului de miniștri, iar ministrul Agriculturii Florin Barbu (PSD) s-a opus.

Măsura privind plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază a fost luată pentru prima dată în iunie 2023, când premier era Marcel Ciolacu (PSD).

Prelungirea plafonării nu ar avea un impact asupra bugetului, au precizat surse din PSD pentru HotNews, fiind vorba de adaosul comercial – adică câștigul comerciantului. Conform surselor citate, dacă măsura nu va fi prelungită acest lucru se va reflecta în inflație, care va crește cu 2-3%.

Inflația, măsurată de Institutul Național de Statistică prin intermediul Indicelui Prețurilor de Consum, a urcat în august la aproape 10%.

Lista produselor şi alimentelor pentru care este aplicată limitarea adaosului în prezent

Până în 30 septembrie 17 categorii de produse și alimente au adaosul comercial plafonat la cel mult 5%: