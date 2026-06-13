Șeful ANAF va face vizite în toate administrațiile fiscale din țară. „Se trezesc cu mine la ghișeu.”

Președintle ANAF, Adrian Nica, intenționează să viziteze în perioada următoare toate administrațiile fiscale județene din țară, pentru discuții cu șefii administrațiilor, dar și cu angajații, referitoare la activitatea de colectare, dar și pe tema reorganizării instituției. Șeful ANAF a declarat pentru Profit.ro că vizitele nu vor fi anunțate înainte.

Se trezesc cu mine la ghișeu”, a spus Nica. Important:

Nemulțumirea angajaților ANAF este de mai multe săptămâni la cote ridicate din cauza legii salarizării, nu din cauza reorganizării. După ce în ultimele 12 luni conducerea a pus o presiune ridicată pe angajați pentru a menține un nivel de colectare cât mai ridicat, necesar pentru a ajuta consolidarea finanțelor statului, nemulțumirea angajaților din ultimele săptămâni a început să aibă impact și asupra rezultatelor Fiscului, după cum a scris anterior Profit.ro.

ANAF a luat în ultima perioadă mai multe măsuri pentru eficientizarea și reorganizarea activității, atât din cauza ineficiențelor identificate, dar și ca urmare a implementării unor programe de digitalizare a instituției.

Continuarea pe Profit.ro.