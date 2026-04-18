Șeful Anthropic, discuții „productive” la Casa Albă, deși e pe lista neagră a lui Trump după ce a refuzat utilizarea AI în scopuri militare

Administrația Trump și Anthropic caută un compromis după ce compania de AI a fost blocată pentru refuzul de a colabora cu Pentagonul. Miza discuțiilor este accesul la noul instrument de securitate cibernetică „Mythos”, potrivit CNN.

Dario Amodei, directorul executiv al companiei Anthropic, s-a întâlnit vineri cu șefa de cabinet Susie Wiles, în timp ce Anthropic se află în litigiu cu guvernul SUA. Casa Albă a descris discuția drept „productivă”, vizând „protocoale comune pentru provocările acestei tehnologii”.

„Am discutat despre oportunitățile de colaborare, precum și despre abordări și protocoale comune pentru a face față provocărilor legate de extinderea acestei tehnologii”, a declarat Casa Albă într-un comunicat emis vineri după-amiază.

„Discuția a abordat, de asemenea, echilibrul dintre promovarea inovării și asigurarea siguranței. Așteptăm cu interes continuarea acestui dialog și vom organiza discuții similare cu alte companii de top din domeniul AI”.

Anthropic a confirmat natura discuțiilor, precizând că tema principală a fost „securitatea cibernetică, poziția de lider a Americii în cursa IA și siguranța IA”.

„Întâlnirea a reflectat angajamentul continuu al Anthropic de a colabora cu guvernul SUA în ceea ce privește dezvoltarea unei AI responsabile”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

Până de curând, modelul Claude al companiei Anthropic era singurul model de AI disponibil în rețeaua clasificată a Pentagonului. Însă Trump a anunțat recent că administrația sa va întrerupe relațiile cu compania, după ce Anthropic a refuzat să facă concesii în privința condițiilor care ar fi permis armatei să utilizeze modelul Claude în „toate scopurile legale”, inclusiv pentru arme autonome și supraveghere în masă.

După eșuarea negocierilor privind utilizarea sistemului Claude, Pentagonul a declarat compania Anthropic drept „risc pentru lanțul de aprovizionare”, o etichetă folosită în trecut doar pentru companiile asociate cu adversari străini. Această măsură ar fi dus, practic, la excluderea companiei Anthropic de pe lista furnizorilor guvernului.

Ca răspuns, Anthropic a dat în judecată administrația. Deși un judecător din California a blocat inițial măsura, Curtea de Apel a Circuitului DC a decis ulterior că Departamentul Apărării poate întrerupe legăturile cu furnizorul în timpul procesului. Curtea a invocat necesitatea de a nu obliga armata să colaboreze cu un furnizor nedorit „în plin conflict militar de amploare”.

Compania susține că modelele sale nu sunt încă suficient de fiabile pentru arme autonome și că legislația nu protejează cetățenii în cazul supravegherii în masă. În acest context, Anthropic a angajat firma de lobby Ballard pentru a gestiona relația cu Departamentul de Război.

Între timp, Anthropic a anunțat un viitor model puternic de AI numit Mythos, despre care atât compania, cât și experții au avertizat că ar putea fi un moment „decisiv” pentru securitatea cibernetică, permițând anumitor grupuri să obțină acces anticipat pentru a-și evalua riscul de securitate cibernetică.

Biroul de Management și Buget a comunicat deja agențiilor federale că se pregătește să le ofere acces la Mythos pentru teste. De asemenea, Casa Albă poartă discuții pentru a obține acces la acest model, însă Anthropic a refuzat să comenteze dacă administrația Trump lucrează deja la testarea sistemului.

„Orice tehnologie nouă care ar putea fi utilizată sau implementată de guvernul federal necesită o perioadă de evaluare tehnică pentru a se verifica acuratețea și securitatea acesteia”, a declarat un oficial al Casei Albe. Acesta a adăugat că efortul colectiv va contribui la remedierea vulnerabilităților critice ale software-ului.