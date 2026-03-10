Șeful armatei americane, verdict despre cât de redutabile sunt forțele iraniene în război

Cel mai important general american a declarat marți că, deși Iranul luptă în continuare, nu este mai redutabil decât se credea la Washington, în contextul în care Statele Unite au transmis că se pregătesc pentru cea mai intensă zi de atacuri împotriva Iranului de la începutul războiului, informează Reuters.

Generalul Dan Caine, șeful Statului Major Interarme din armata americană, le-a spus reporterilor, într-o conferință de presă susținută la Pentagon, că Statele Unite efectuează atacuri împotriva navelor iraniene care instalează mine și că Pentagonul va analiza o serie de opțiuni dacă președintele Donald Trump va da ordinul să fie escortate navele comerciale prin Strâmtoarea Ormuz.

Războiul a blocat efectiv Strâmtoarea Ormuz, un punct nevralgic pentru transportul global de petrol și gaze naturale lichefiate – prin care trec aproximativ 20% din livările mondiale, tancurile petroliere fiind împiedicate să navigheze timp de mai mult de o săptămână, iar producătorii au fost forțați să oprească extracția pe măsură ce depozitele se umpleau.

„Cred că ei (iranienii, n.r.) luptă, și respect asta, dar nu cred că sunt mai redutabili decât ne-am imaginat”, a spus Caine.

Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat luni Iranul cu atacuri devastatoare dacă Teheranul va bloca transporturile de petrol din Orientul Mijlociu, chiar dacă el a estimat un sfârșit rapid al conflictului, spunând că războiul este „aproape terminat”.

În timpul conferinței de presă de la Pentagon, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că pentru Statele Unite ziua de marți va fi „cea mai intensă zi de atacuri” împotriva Iranului de la începutul operațiunii comune americano-israeliene.

Hegseth a reiterat că acesta nu va fi un război fără sfârșit și a spus că Trump este cel care va decide când se va încheia campania militară a SUA.

Statele Unite au efectuat atacuri împotriva a peste 5.000 de ținte în primele 10 zile ale campaniei, inclusiv asupra a peste 50 de nave militare, a mai precizat marți generalul Caine.

Strâmtoarea Ormuz, blocată

Strâmtoarea Ormuz este de facto blocată ca urmare a războiului declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului. Sute de nave, în special petroliere și metaniere (care transportă gaze naturale lichefiate – GNL) sunt ancorate în Golful Persic în așteptare, notează agențiile EFE și Agerpres.

Iranul a negat că ar fi închis Strâmtoarea Ormuz, iar ministrul său de externe, Abbas Araqchi, a asigurat că nici nu intenționează să o închidă, deși nu a exclus această posibilitate dacă SUA și Israelul continuă războiul.

„Nu am închis-o. Navele și petrolierele sunt cele care nu încearcă să o traverseze, întrucât se tem că vor fi lovite de o tabără sau alta”, a spus șeful diplomației iraniene, într-un interviu acordat postului american NBC News.

Totuși, Corpul Gărzilor Revoluționare iraniene a amenințat că va lovi în strâmtoare orice navă ce are legături cu SUA, cu Israelul și cu țările susținătoare ale acestora.

Strâmtoarea Ormuz este de facto închisă nu doar din cauza temerilor operatorilor navelor că acestea pot fi atacate, ci și din cauza costurilor devenite prohibitive pentru polițele de asigurare ale acestor nave aflate într-o zonă de război.