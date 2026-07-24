Șeful Armatei avertizează că situația de securitate a României „va continua să fie destul de critică”, dar indică „partea frumoasă”

„Nu te pui cu cea mai puternică alianță”, a declarat șeful Statului Major al Armatei, generalul Gheorghiță Vlad, într-o conferință de presă organizată la Ministerul Apărării, vineri, după cazul dronei doborâte de Forțele Aeriene Române într-o zonă nelocuită din județul Buzău.

Deși a avertizat că situația de securitate a țării noastre „va continua să fie destul de critică”, șeful Armatei a explicat de ce nu crede că România poate deveni „o țintă directă” a Rusiei.

„O țintă directă îmi e greu să cred, pentru că, repet, nu te pui cu cea mai puternică alianță. Nu cred că există vreun competitor militar sau strategic în măsură să facă o acțiună deliberată unui stat membru NATO acum. Că vor fi la limită, că vor fi acțiuni hibride, în spațiul cibernetic, acțiuni care să fie departe de o atribuire directă față de cel care o produce, da, este posibil și se vor întâmpla”, le-a răspuns generalul reporterilor.

„Partea frumoasă este că suntem într-o alianță, cea mai puternică alianță”

Gheorghiță Vlad a explicat că în ciuda situației de securitate, care „va fi în continuare destul de critică”, există și o „parte frumoasă”.

„Partea frumoasă este că suntem într-o alianță, cea mai puternică alianță. Nu vreau să spun că NATO vine să ne apere (…), pentru că noi suntem NATO. Ăsta este și motivul pentru care, vedeți, avem un mixt de capabilități din mai multe țări partenere, aici, în România. Avem un sistem de supraveghere, din punctul meu de vedere, cel mai performant din lume, pentru că «share-uim» (împărtășim, n.r.) posibilități de detectare din mai multe surse ale mai multor parteneri”, a adăugat șeful Armatei.

Pe de altă parte, el a atras atenția că întotdeauna vor exista și „riscuri”.

„Putem și avem capacitatea să combatem toate aceste amenințări la adresa flancului estic al alianței, dar, pentru că vorbim de un război, întotdeauna vor fi și riscuri, vor fi și evenimente care nu vor fi gestionate la modul în care ne dorim. Amploarea acestor evenimente și desfășurarea lor pe o zonă foarte restrânsă induce și un risc de securitate destul de mare”, a continuat generalul Gheorghiță Vlad.

Frecvența incidentelor cu dronă „nu este întâmplătoare”, spune șeful Armatei

Generalul de la comanda Statului Major a spus că frecvența incidentelor de acest gen, în care drone rusești pătrund în spațiul aerian național, „nu este întâmplătoare”.

„Modul în care se desfășoară războiul în Ucraina trădează și un gen de frustrare din partea Rusiei, pentru că s-a lansat într-o operație specială de mai bine de cinci ani de zile, operație care durează mai mult decât Al Doilea Război Mondial. Gândiți-vă că Rusia a plătit și plătește foarte mult vieți. Gândiți-vă că economia Rusiei este afectată. Luați în calcul numai sancțiunile care au fost aplicate la nivel mondial. Uitați-vă că Rusia plătește foarte mult din cauza exportului limitat de resurse, de gaze și de petrol”, a explicat el.

Gheorghiță Vlad a adăugat că „Rusia este afectată”.

„Rusia va încerca pe cât posibil să încheie acest conflict cât mai curând, în favoarea ei. Să nu credeți că Rusia va abdica de la scopurile inițiale ale războiului, nu, va merge până la capăt. Eu am convingerea că președintele Federației Ruse este în măsură să aplice toate instrumentele de putere astfel încât să își atingă scopurile”, a mai declarat șeful Armatei.