Avertismentul generalului de top al Franței, lansat în spatele ușilor închise. Și comparația cu Germania pe care oficialii nu vor să o audă

Generalul Fabien Mandon a recunoscut, de asemenea, că Franța riscă să rămână în urma Germaniei, pe măsură ce Berlinul își majorează cheltuielile pentru apărare.

Armata franceză are nevoie de mai multe arme, iar producția de armament trebuie să se accelereze, a avertizat generalul Fabien Mandon, șeful Statului Major al Apărării din Hexagon, scrie marți Politico.

„Nu am atins încă nivelul necesar pentru a face față pe deplin provocărilor viitoare”, a declarat Mandon, referindu-se la dimensiunea armatei franceze, în cadrul unei ședințe a Senatului cu ușile închise, potrivit unor documente recent publicate.

Șeful Statului Major al Apărării franceze s-a întâlnit cu senatorii în lunile aprilie și mai, iar în timpul audierilor – care sunt de obicei închise publicului – el a subliniat, de asemenea, că există un risc real ca Germania să depășească Franța ca primă putere militară a continentului, spunând astfel cu voce tare ceea ce cercurile franceze din domeniul apărării șoptesc de luni de zile.

„Dacă Germania continuă în acest ritm”

„Am putea rămâne în urmă. Dacă Germania continuă în acest ritm, peste cinci ani, argumentul conform căruia noi avem experiență operațională și o anumită cultură nu va mai ține”, a declarat generalul francez. „Pentru americani, Germania devine treptat punctul de referință european.”

Până în 2029, se preconizează că Germania va cheltui 153 de miliarde de euro pe an pentru apărare. Suma reprezintă aproximativ 3,5% din PIB, cea mai ambițioasă expansiune militară a Germaniei, după reunificarea produsă în urma căderii comunismului. În comparație, Franța intenționează să ajungă la aproximativ 76,3 miliarde de euro până în 2030.

Mandon a făcut aceste afirmații în cadrul audierilor privind legea actualizată a planificării militare a Franței, care alocă 36 de miliarde de euro suplimentare pentru apărare până în 2030, dar nu prevede achiziționarea de către Paris a unor aeronave sau nave militare suplimentare.

În timp ce Adunarea Națională, camera inferioară a parlamentului de la Paris, a aprobat în mare măsură propunerea guvernului, Senatul insistă pentru mai mulți bani și mai mult echipament militar. Senatorii își vor exprima votul legat de proiectul de lege săptămâna aceasta.

Punctele tari ale armatei franceze, dar și problemele cu care se confruntă

„Legea actualizată privind planificarea militară reprezintă un pas către o mai mare rigoare, profunzime și coerență, dar încă nu am ajuns la modelul potrivit”, a spus generalul francez în fața Comisiei pentru afaceri externe și apărare a Senatului. „Pentru a-l realiza, decizia trebuie să fie una politică.”

Mandon a prezentat provocările cu care se confruntă Franța. Acum opt luni, el le-a spus deputaților că pregătește armata franceză pentru un „șoc” cu Rusia în următorii trei-patru ani.

Generalul a lăudat capacitatea armatei franceze de a desfășura trupe și echipament militar cu rapiditate și în medii variate, de la Groenlanda până în Orientul Mijlociu – dar a subliniat și problemele existente.

El a afirmat că forțele aeriene ale Franței sunt prea mici. Deși premierul Sébastien Lecornu și președintele Emmanuel Macron au promis inițial 30 de avioane de vânătoare Rafale suplimentare, legea privind planificarea militară nu prevede achiziționarea de noi avioane de luptă.

Pentru a compensa acest lucru, Mandon – el însuși pilot – a spus că șeful forțelor aeriene, generalul Jérôme Bellanger, ar putea crea rapid o escadrilă de drone cu o rază de acțiune de 3.000 de kilometri, capabile să transporte încărcături explozive de 200 până la 400 de kilograme.

Șeful armatei a subliniat, de asemenea, problemele legate de producția din domeniul apărării, la aproape patru ani după ce Macron a solicitat companiilor franceze să intre într-o economie de război.

„Nu sunt mulțumit de nivelul actual al producției și consider că insuficiența acesteia reprezintă o amenințare la adresa apărării noastre naționale”, le-a spus Mandon senatorilor. „Companiile noastre sunt capabile să fabrice produse remarcabile, de înaltă tehnologie, dar nu știu cum să le producă rapid și la costuri reduse.”

El a menționat numele producătorului european de rachete MBDA, recunoscând că fabrica companiei funcționează 24 de ore pe zi, dar s-a plâns de numărul „insuficient” de linii de producție.

Decizia fundamentală va fi la noul președinte

În timp ce senatorii se plângeau că majorarea cheltuielilor de apărare prevăzută de legea actualizată privind planificarea militară nu era suficientă, Mandon a răspuns că orice creștere masivă ar trebui să fie decisă de viitorul președinte al țării.

Macron, un susținător ferm al bugetelor militare mai mari și al integrării strânse cu NATO, se află în ultimul an al președinției sale. Succesorul lui va fi ales anul viitor, iar noul șef al Republicii va trebui să găsească fonduri pentru armată în contextul unor finanțe publice franceze din ce în ce mai tensionate.

„Ce investiții va face Franța în domeniul apărării? Răspunsul va deveni clar după viitoarele alegeri prezidențiale”, a adăugat generalul.