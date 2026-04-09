„Principala îngrijorare” a șefului armatei franceze: un război deschis cu Rusia

Posibilitatea unui „război deschis” cu Rusia rămâne „principala mea preocupare”, a afirmat joi șeful Statului Major al Armatei franceze, generalul Fabien Mandon, care a avertizat deja anterior asupra riscului unei „ciocniri în trei-patru ani”, relatează Le Figaro și AFP.

„Persistența unei amenințări ruse pe continentul nostru, cu posibilitatea unui război deschis (…), rămâne principala mea preocupare în ceea ce privește pregătirea armatelor”, le-a spus acesta parlamentarilor din Comisia de Apărare, în cadrul unei audieri privind actualizarea programării militare, care prevede creșterea bugetului apărării până în 2030.

„Fiecare țară își păstrează libertatea de a evolua, însă, în orice caz, estimările pe care le avem în prezent arată că Rusia va avea în 2025 aproximativ 1,3 milioane de militari, cu o proiecție de 1,9 milioane în 2030”, a amintit el.

Numărul tancurilor grele rusești ar urma să crească de la 4.000 în 2025 la 7.000 în 2030, în timp ce flota militară ar urma să rămână la un nivel cuprins între 230 și 240 de nave de luptă, potrivit acestuia.

„Aceste evaluări nu sunt deloc dogmatice, ci se bazează pe informații concrete”, a insistat generalul, argumentând necesitatea consolidării capacităților de apărare ale Franței.

„Ne aflăm într-o perioadă periculoasă. Nu trebuie să generăm panică, ci doar să fim vigilenți, pentru că avem nevoie de aceste investiții în apărare”, a mai spus Mandon.

Proiectul de lege pentru actualizarea programării militare, prezentat miercuri în Consiliul de Miniștri, prevede alocarea a încă 36 de miliarde de euro pentru Armată, pe lângă cele 413 miliarde deja prevăzute pentru perioada 2024–2030.

„Recursul tot mai frecvent la forță”, precum și „amenințarea teroristă, care rămâne ridicată în Orientul Apropiat și Mijlociu, în Asia și pe continentul african”, justifică, în opinia sa, efortul cerut cetățenilor pentru apărare.

În plus, „nu mai putem avea același nivel de încredere în angajamentul american pentru securitatea noastră”, chiar dacă „dialogul cu autoritățile militare americane” rămâne „de foarte bună calitate”, a adăugat el.

În contextul „suprapunerii crizelor”, prioritățile Statelor Unite „nu sunt aceleași cu cele ale țării noastre sau ale continentului nostru”, iar americanii „ne avertizează de luni de zile: întăriți-vă, este posibil să nu vă putem acoperi nevoile atunci când veți avea nevoie”, a mai spus generalul.