Germania primește un mandat cu „o linie clară” la conducerea NATO. Decizie luată prin vot secret de șefii armatelor din Alianță

Șeful armatei germane, care conduce Bundeswehr-ul din 2023, a fost susținut de cel puțin 17 dintre cei 32 de șefi de stat major general din alianță, în cadrul unei reuniuni cu ușile închise la Copenhaga, potrivit AFP și Politico.

Generalul german cu patru stele Carsten Breuer a fost ales de șefii celorlalte armate naționale din NATO, prin vot secret, pentru poziția de președinte al Comitetului Militar al NATO.

Restul voturilor au fost ținute la secret pentru a evita riscul de a genera dezbinare în legătură cu rezultatul, a explicat un oficial al NATO, sub condiția anonimatului.

„Felicitări generalului Carsten Breuer”, a declarat actualul președinte al Comitetului Militar al NATO, amiralul italian Giuseppe Cavo Dragone.

Mandatul lui Carsten Breuer va începe în iulie 2027 și se va întinde pe trei ani.

Un mandat cu „o linie clară”

Viitorul președinte al celei mai înalte autorități militare din cadrul NATO va avea ca mandat „o linie clară: ameninţarea, provenită în principal din partea Rusiei, este în creştere”, a declarat ministrul german al apărării, Boris Pistorius, într-un comunicat, citat de Agerpres.

Europenii „vor trebui să se implice şi mai mult în propria lor securitate şi în descurajarea convenţională, în timp ce Statele Unite îşi vor extinde atenţia către alte regiuni”, a adăugat ministrul Boris Pistorius, potrivit Politico.

Carsten Breuer a învins-o la vot pe Jennie Carignan, care conduce armata Canadei din 2024. Oficialii NATO au considerat că tensiunile din relația bilaterală dintre Washington și Ottawa diminuează îi diminuează șansele de a conduce Comitetul Militar.

Președintele Comitetului Militar al NATO are responsabilitatea de a le oferi aliaților o evaluare militară onestă, contribuind la aprecierea fezabilității operațiunilor, a finanțării acestora și a capacităților necesare. El supraveghează zeci de grupuri de lucru ale personalului militar al NATO și intermediază obținerea consensului în formularea recomandărilor militare.

În mod tradițional, această funcție este ocupată de un european sau de un canadian, în timp ce Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa este un american – în prezent, generalul Alexus Grynkewich.