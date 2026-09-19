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Actualitate

Germania primește un mandat cu „o linie clară” la conducerea NATO. Decizie luată prin vot secret de șefii armatelor din Alianță

Vladimir Ionescu
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Generalul german cu patru stele Carsten Breuer a fost ales de șefii celorlalte armate naționale din NATO, prin vot secret, pentru poziția de președinte al Comitetului Militar al NATO.

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Șeful armatei germane, care conduce Bundeswehr-ul din 2023, a fost susținut de cel puțin 17 dintre cei 32 de șefi de stat major general din alianță, în cadrul unei reuniuni cu ușile închise la Copenhaga, potrivit AFP și Politico.