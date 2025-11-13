Șeful armatei române, despre drona din Tulcea: A căzut la o distanță suficient de mare încât să nu poată fi combătută de sistemul antiaerian

Șeful Statului Major al Apărării Naționale, generalul Gheorghiță Vlad, a afirmat joi că drona căzută în urmă cu două nopți în zona localității Grindu, din județul Tulcea, nu a fost combătută, întrucât în poziția de tragere respectivă a sistemului de apărare nu a fost nicio amenințare.

„Este un dispozitiv de luptă organizat în acea zonă. În poziția de tragere respectivă, pe direcția respectivă nu a fost nicio amenințare. Am spus și o repet, ca de fiecare dată, avem o suprafață foarte mare de acoperit din punct de vedere al apărării antiaeriene. Drept urmare, ne concentrăm pentru protecția zonelor populate. Acesta este și motivul pentru care drona respectivă nu a intrat în raza de acțiune a sistemului de combatere și, drept urmare, nu a putut fi combătută. Nu s-a pus problema nici o secundă pentru a fi combătută pentru că nu a intrat în raza de acțiune a acelui sistem”, a spus șeful armatei române, în Poligonul Cincu, potrivit Agerpres.

Generalul Gheorghiță Vlad a precizat că legislația actuală permite descentralizarea deciziei de combatere a unei eventuale ținte aeriene, până la nivel de comandant de piesă.

„Deci, dacă era cazul, acea țintă era combătută. A căzut la o distanță suficient de mare, astfel încât să nu poată fi combătută de sistemul antiaerian respectiv”, a menționat șeful Statului Major al Apărării Naționale.

Un mesaj RO-ALERT a fost transmis marți dimineața locuitorilor din zona de nord a județului Tulcea prin care erau informați despre posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, pe fondul războiului din Ucraina, un apel la 112 anunțând că în apropiere de Grindu ar fi căzut un astfel de obiect.

Reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale (MApN), ai Inspectoratului de Poliție Județean și ai Serviciului Român de Informații au verificat, marți dimineață, locul unde a căzut una dintre dronele folosite de Rusia în războiul declanșat în Ucraina.

MApN a informat marți, într-un comunicat de presă, că în noaptea precedentă radarele României au semnalat prezența unor grupuri de drone în zona adiacentă spațiului aerian național, ceea ce a determinat activarea preventivă a sistemelor de apărare antiaeriană.

„Condițiile meteo din zona de sud-est a țării nu au permis decolarea aeronavelor din serviciul de luptă Poliție Aeriană. La ora 01:09, MApN a fost informat despre impactul cu solul al unui vehicul aerian, în zona Grindu, la aproximativ 5 kilometri sud de frontieră. Echipe de militari s-au deplasat la fața locului și au raportat prezența unor posibile fragmente de dronă. Zona a fost securizată”, s-a precizat în comunicatul de presă al MApN.