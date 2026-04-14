Șeful Autorității Rutiere, Cristian Anton, prins cu 500.000 de euro la percheziții, adus din nou în fața instanței

Curtea de Apel Cluj judecă marți contestația pe care șeful Autorității Rutiere Române, Cristian Anton, a formulat-o împotriva arestării preventive. Acuzat de fapte de corupție în cazul fraudării examenelor pentru obținerea atestatelor de pregătire profesională a șoferilor profesioniști, Cristian Anton, fost șef de cabinet al lui Sorin Grindeanu, a fost arestat preventiv în 1 aprilie. În locuința lui, anchetatorii au găsit la percheziții aproximativ jumătate de milion de euro, o parte din bani fiind puși în cutii de pantofi.

Avocatul șefului ARR îl acuză pe judecătorul care a decis arestarea lui Anton că se afla în stare de incompatibilitate, deoarece anterior se pronunțase asupra a 17 cereri ale DNA privind măsurile de supraveghere și percheziții în același dosar.

Marți, magistrații Curții de Apel Cluj vor decide dacă șeful ARR va rămâne în arest sau va fi anchetat sub o măsură preventivă mai blândă.

Alături de Cristian Anton, în fața instanței de apel va ajunge și Radu Bogdan Alexandru, administratorul unei firme, arestat și el în același dosar.

Judecătorul instanței de fond, acuzat de „copy-paste” de către avocat

Avocatul Cristian Winzer, cel care îl apără pe Cristian Anton, critică decizia Tribunalului Cluj, acuzându-l pe judecător de incompatibilitate.

„În mod repetat, anterior soluționării propunerii de arestare preventivă, judecătorul a formulat concluzii de certitudine cu privire la persoana domnului Anton Cristian, depășind rolul legal de verificare sumară, după cum rezultă din cele 17 încheieri penale definitive studiate de către apărare. (…) Nu este vorba despre simpla participare anterioară a judecătorului în proceduri judiciare preliminare, ci despre împrejurarea că acesta validase deja, în termeni de certitudine, însăși teza factuală a acuzării, tratând existența faptelor, mecanismul pretins infracțional și implicarea subsemnatului, ca fiind deja conturate și confirmate”, susține Cristian Winzer într-o postare publicată pe Facebook.

Avocatul mai susține că, la momentul soluționării propunerii de arestare preventivă, judecătorul nu a mai făcut „o analiză reală, autonomă și neutră a condițiilor prevăzute Codul de Procedură Penală, ci s-a limitat la reconfirmarea propriilor evaluări anterioare”.

„Când același judecător este chemat să se pronunțe ulterior asupra unei măsuri preventive privative de libertate, după ce exprimase deja, în repetate rânduri, concluzii ferme asupra nucleului factual al acuzațiilor, aparența de imparțialitate este grav afectată, iar garanția imparțialității obiective este compromisă iremediabil!”, a adăugat Cristian Winzer.

Avocatul șefului ARR îl acuză pe judecătorul de la Tribunalul Cluj care a decis arestarea preventivă că a reprodus conținutul referatului DNA, fără să fi făcut analiză judiciară proprie.

„Prin utilizarea evidentă a tehnicii ”copy-paste”, judecătorul fondului a preluat raționamentul, perspectiva și concluziile acuzării, fără a proceda la o examinare efectivă, concretă și contradictorie a susținerilor apărării și fără a-și expune propria motivare, în sensul cerut de lege”, susține avocatul Winzer.

Acuzațiile DNA

Şeful ARR, Cristian Anton, a fost reținut de procurorii DNA în 31 martie, într-un dosar în care este acuzat luare de mită, constituire de grup infracțional organizat și folosirea de informații care nu sunt destinate publicității în scopul obținerii de foloase necuvenite. El este acuzat de procurori că a luat mită sume cuprinse între 600 și 1.500 de euro pentru subiectele la examenul pentru atestate profesionale pentru șoferi profesioniști pe transportul de marfă.

Potrivit DNA, Cristian Anton, în calitate de director general al ARR, a constituit un grup infracțional organizat, împreună cu administratorul unei firme și propietarul unui centru de pregătire profesională, „în scopul săvârșirii unor infracțiuni de corupție, urmărind o acțiune concertată prin care, contra unor sume de bani primite ca mită, să permită fraudarea examenelor teoretice pentru obținerea atestatelor/certificatelor de pregătire profesională, desfășurate în cadrul A.R.R. (atât proba la calculator cât și proba scrisă)”. Șeful ARR era liderul grupului infracțional, acuză DNA.

În total, 12 persoane sunt vizate de ancheta procurorilor.

La perchezițiile făcute la locuința lui Cristian Anton, anchetatorii au găsit circa 500.000 de euro, o parte din bani fiind puși în cutii de pantofi.

Snoop a dezvăluit într-o investigație că Cristian Anton, 57 ani, a declarat venituri de la Autoritatea Rutieră Română, Ministerul Transporturilor, podul de la Calafat, Aeroportul Traian Vuia din Timișoara și o companie de apă din Călărași. Este un apropiat al șefului PSD, căruia i-a fost coleg de consiliu local acum aproape două decenii, apoi i-a devenit șef de cabinet.

Din suma totală câștigată în fiecare lună, aproape jumătate e indemnizația de la firma Danube Bridge, cea care gestionează podul de la Calafat, unul dintre cele două de peste Dunăre spre Bulgaria.

Întrebat de publicație cum își împarte timpul între cele cinci joburi, el a declarat: „Cum își împarte orice gospodar”.